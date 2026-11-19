UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:05 PM
உடுமலை: பருவ மழை துவங்கியுள்ளதால், தரமான மல்பெரி இலைகள் உற்பத்திக்காக, உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் செடிகளை கவாத்து செய்து வருகின்றனர்.
உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், 3 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமாக மல்பெரி சாகுபடி செய்யப்பட்டு, விவசாயிகள், வெண்பட்டுக்கூடுகள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பட்டுப்புழுக்களுக்கு உணவாக அளிக்கும், மல்பெரி இலைகளின் தரமே, புழுக்களின் வளர்ச்சியையும், பட்டுக்கூடுகள் உற்பத்தியையும் தீர்மானிக்கும், ஆதாரமாக உள்ளது.
எனவே, மல்பெரி செடிகள், நடவு, பராமரிப்புக்காக பட்டு வளர்ச்சித்துறை மற்றும் மத்திய பட்டு வாரியம் சார்பில், பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 'மல்பெரி செடியில், பக்கவாட்டு கிளைகள் அதிகளவில் முளைப்பதால் செடி புதர்போல் மாறி விடும்; மல்பெரி இலைகள் சிறுத்து, மகசூலும் குறைகிறது.
இதற்கு செடிகளில், 12 கிளைகள் மட்டும் இருக்கும் வகையில் கவாத்து செய்வதால் தரமான இலைகள் கிடைக்கும்,' என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உடுமலை பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவ மழை ஏமாற்றியதால், கடும் வறட்சி நிலை காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், வட கிழக்கு பருவ மழை துவங்கி, தீவிரமடைந்துள்ளதால், மல்பெரி தோட்ட பராமரிப்பில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். தற்போது மல்பெரி செடிகளில், கவாத்து செய்தல் உட்பட பணிகளை, உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.