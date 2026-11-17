UPDATED : நவ 16, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:10 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, மளுக்கப்பாறையில் பழங்குடியின மக்களுக்கான பல்நோக்கு மையம் திறக்கப்பட்டது.
வால்பாறை அடுத்துள்ள, கேரள மாநிலம் மளுக்கப்பாறையில் பழங்குடியின மக்களின் வசதிக்காக, அரசின் சார்பில் பல்நோக்கு மையம் திறக்கப்பட்டது. மளுக்கப்பாறையில் நடந்த விழாவுக்கு ஊராட்சி தலைவர் சதீஷ்குமார் தலைமை வகித்தார்.
சாலக்குடி எம்.எல்.ஏ., சனீஷ்குமார் ஜோசப் பல்நோக்கு சேவா மையத்தை திறந்து வைத்தார். திருச்சூர் மாவட்ட கலெக்டர் ஷிகா சுரேந்திரன் கலந்து கொண்டு, பழங்குடியின மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மத்திய அரசின் ஜன் ஜாதி ஆதிவாசி நியாய மகா அபியான் திட்டத்தில், 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மையம் கட்டப்பட்டது. பல்நோக்கு மையத்தில் பழங்குடியின மக்கள் சிகிச்சை பெற அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன,’ என்றனர்.