லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் சிக்கிய நகராட்சி கமிஷனர் இடமாற்றம்
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் சிக்கிய நகராட்சி கமிஷனர் இடமாற்றம்
ADDED : செப் 25, 2026 03:50 PM
மேட்டுப்பாளையம்: லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் சோதனையின்போது, சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் பணப்பரிவர்த்தனை மேற்கொண்டிருந்த மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி கமிஷனர், தருமபுரிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி அலுவலகத்தில், கடந்த 22ம் தேதி சோதனையிட்டர். அடுத்த நாள் அதிகாலை தேதி மதியம், 5:15 மணி வரை நடந்த இந்த சோதனையில் நகராட்சிப் பணியாளர்களிடம் இடுந்து கணக்கில் வராத , ஒரு லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 900 ஆயிரம் ரூபாய் ம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், பில் கலெக்டர்கள் உட்பட பல அலுவலர்கள், யு.பி.ஐ., வாயிலாக ஐந்து லட்சத்து, 72 ஆயிரத்து, 399 ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்திருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது.
மொத்தமாக, 7 லட்சத்து, 11 ஆயிரத்து, 299 ரூபாய் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டிருந்தது.
பணப்பரிமாற்ற முறைகேடுகள், நிதி முறைகேடுகள், பில் கலெக்டர்களிடம் பணப்பரிமாற்றத்தில் குளறுபடிகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து, நகராட்சி கமிஷனர் அமுதா, நிர்வாக அலுவலர் பொன்மணி ஆகியோர் உட்பட 11 பேர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கமிஷனர் அமுதா, தருமபுரி நகராட்சி கமிஷனராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.