10 பெரிய குட்டைகளில் மழை நீர் சேமிக்க மாநகராட்சி முடிவு: தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து செயல்பட திட்டம்
10 பெரிய குட்டைகளில் மழை நீர் சேமிக்க மாநகராட்சி முடிவு: தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து செயல்பட திட்டம்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
கோவை: மழைநீரை சேகரிப்பது குறித்து, ஆர்எஸ்புரம் கலையரங்கத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் தன்னார்வலர்களுடன், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர்.
தன்னார்வலர்கள் பேசியதாவது:
கோவையில் 90 குட்டைகள் உள்ளன. ஆனால் நீர் சேமிப்பு இல்லை. மாநகராட்சி, நீர்வளத்துறை, தன்னார்வலர்கள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும். நாம் மாதம் ஒரு கூட்டம் நடத்தி ஆலோசித்தால் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு கானலாம்.
நொய்யல் ராஜவாய்க்கால் தூர்வாரும் பணியில் 500 பனை நாற்றுகளை மண்ணில் மூடிவிட்டனர். சரவணம்பட்டியில் 6 ஏக்கர் பரப்பில் வண்ணார்குட்டை உள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு எதுவுமில்லை. சரவணம்பட்டி - துடியலூர் ரோட்டில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாகிறது. ரோடுகளில் ஆங்காங்கே சம்ப் கட்டமைப்பு மூலம் குழாய்கள் அமைத்து, குட்டையில் இணைக்க வேண்டும். பருவமழை காலத்தில் பெய்யும் 2 கோடி லிட்டர் மழைநீரை குட்டையில் சேமிக்க முடியும்.
இவ்வாறு பேசினர். பதில் அளித்து கமிஷனர் ரவி தேஜா பேசுகையில், வண்ணார் குட்டையை ஆய்வு செய்துள்ளோம். ஆழப்படுத்தும் பணி துவங்க உள்ளது. இதேபோல நகரில் 10 பெரிய குட்டைகளை கண்டறிந்து, மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டுமானம் அமைக்கப்படும். தன்னார்வலர்கள் ஒருங்கிணைப்பில் மழைநீரை சேமிப்போம் என்றார்.