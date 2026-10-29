12 இடங்களில் மழைமானி அமைக்க மாநகராட்சி முடிவு

UPDATED : அக் 28, 2026 10:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
கோவை: தற்போது வேளாண் பல்கலைக்கழகம், மாவட்டம் நிர்வாகம் மூலம் மழை பொழிவு தரவுகள் பெறப்படுகின்றன. அவை நிகழ் நேரத்தில் கிடைப்பதில்லை. துல்லியமான மழை பொழிவு தரவுகளை எடுத்து, பணிகளை துரிதப்படுத்த மாநகராட்சி நிர்வாகமே 12 இடங்களில் மழை மானிகளை அமைக்க முடிவு செய்துள்ளது.
முதல்கட்டமாக டவுன்ஹால், ஆர்.எஸ்.புரம், விளாங்குறிச்சி பகுதிகளில் 3 மானிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் மழை மானி அமைக்கவுள்ளோம். அந்தந்த மண்டல உதவி கமிஷனர்கள் இடத்தை கண்டறிந்து, கமிஷனருக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துள்ள்ளனர். பொறியியல் பிரிவில் கலந்து பேசி மீதி இடங்களில் விரைந்து மானி அமைக்கப்படும்.
மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்கனவே அமைத்துள்ள மழைமானி பகுதிகளை தவிர்த்து, வேறு இடத்தில் அமைக்கப்படும். இவை ஆர்.எஸ்.புரம் கன்ட்ரோல் ரூம் மூலம் கண்காணிக்கப்படும். மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளின் மழை பொழிவை அறிய உதவியாக இருக்கும். எந்த இடத்தில் தொடர்ச்சியாக அதிக மழை பெய்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை, நிவாரண பணியை திட்டமிட முடியும் என்றனர்.