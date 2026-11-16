52 ஏக்கர் சீமை கருவேல மரம் அகற்றம் மாநகராட்சி தகவல்
52 ஏக்கர் சீமை கருவேல மரம் அகற்றம் மாநகராட்சி தகவல்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:06 PM
கோவை: மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அரசு, தனியார் நிலங்களில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற, சென்னை ஐகோர்ட் ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி உத்தரவிட்டது.
அரசு மற்றும் தனியார் நிலங்களில் சீமை கருவேல மரம் அகற்றும் பணி கடந்த இரு மாதங்களாக நடந்து வருகிறது. பணி மிகவும் சுணக்கமாக உள்ளது. பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீமை கருவேல மரம் அகற்றவில்லை.
வெட்டிய இடத்திலும் முறையாக பணி நடக்கவில்லை. மரத்தை வேருடன் அகற்றாமல், சம்பிரதாய பணியில் ஈடுபடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. குனியமுத்தூர் செங்குளத்தில், சீமை கருவேலத்துக்கு பதில் நாட்டு கருவேல மரம் வெட்டியது சர்ச்சையானது.
சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு மாநகராட்சி அபராதம் விதித்தது. மாநகர பகுதிகளில் 52 ஏக்கர் பரப்பிலான சீமை கருவேல மரம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரத்திலிருந்து அகற்றும் பணிகள் மீண்டும் துவங்கும். பணிகளை முறையாக கண்காணிப்போம் என்று அதிகாரிகள் கூறினர்