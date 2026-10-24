மக்காத குப்பை மறுசுழற்சிக்கு வழிகாட்டும் மாநகராட்சி பள்ளி ஆசிரியர்
மக்காத குப்பை மறுசுழற்சிக்கு வழிகாட்டும் மாநகராட்சி பள்ளி ஆசிரியர்
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
கோவை, அக்.20: மசக்காளிபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 115 மாணவர்கள் படித்தனர். இன்றைக்கு 650 மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். 8 பேர் பணியாற்றிய பள்ளியில், 30 பேர் பணியாற்றுகிறார்கள்.
கவுன்சிலர், எம்.பி., எம்.எல்.ஏக்கள் சிபாரிசில் சீட்டு வாங்குமளவுக்கு இந்த மாநகராட்சி பள்ளிக்கு டிமாண்ட் அதிகம். ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு என எல்லாவற்றிலும் கலக்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றங்களுக்கு ஆசிரியர் சக்திவேல் முக்கிய காரணம். அவர் சொல்கிறார்:
சொந்த ஊர் கருமத்தம்பட்டி எலச்சிபாளையம். அரசு பள்ளியில் படித்தேன். இன்ஜினியரிங் படிக்க ஆசை. வசதி கிடையாது. அதனால் டீச்சர் ட்ரெய்னிங் படித்தேன். காளிபாளையம் அரசு பள்ளியில் வேலை கிடைத்தது. இங்கு மாறி வந்து 8 ஆண்டு ஆகிறது.
தனியார் பள்ளியில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கிடைக்க முயற்சி எடுக்கிறோம். அறிவியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். சந்திராயன் செயற்கை கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டதை ஸ்ரீஹரிகோட்டா சென்று பார்வையிட்டோம். விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் விண்ணில் பாயும் போதும் செல்வோம். ஸ்கை வாட்சிங் நிகழ்வு நடத்துவோம். பௌர்ணமி, சந்திர கிரகணம், கோள்கள் இணையும் நாட்களில் அறிவியல் அமைப்புடன் இணைந்து நடத்துவோம். மைக்ரோஸ்கோப், லென்ஸ் உள்ளிட்ட கருவிகள் அடங்கிய கிட் தனியார் நிறுவனம் கொடுத்துள்ளனர்.
மாணவர்கள் ஒழுக்கத்துடன் வளர கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறோம். மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்து மக்காத குப்பைகளை சேகரித்து வருவார்கள். தனியார் நிறுவனம் அதை மறுசுழற்சி செய்கிறது. இந்த கல்வி ஆண்டில் மட்டும் 2 டன் குப்பைகளை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பியுள்ளோம். மாணவர்கள் கொண்டு வரும் குப்பைக்கு ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.10 மதிப்பிலான பேனா, பென்சில் போன்ற ஸ்டேஷனரி பொருட்கள் வழங்குவோம். மறுசுழற்சி பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது.
எங்கள் பள்ளியை பார்த்து பல பள்ளிகள் இந்த முன்னெடுப்பில் இறங்கியுள்ளன. பர்ஸ்னெல் லோன் எடுத்து தனியார் பள்ளியில் படிக்க வைத்தவர்கள், எங்கள் பள்ளியில் சேர்க்க வருகிறார்கள். தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்களின் ஒருங்கிணைப்பே இந்த நிலைக்கு காரணம்.