இனி பாதையை ஆக்கிரமித்தால் அபராதம்: பூ மார்க்கெட் வியாபாரிகளுக்கு மாநகராட்சி எச்சரிக்கை
இனி பாதையை ஆக்கிரமித்தால் அபராதம்: பூ மார்க்கெட் வியாபாரிகளுக்கு மாநகராட்சி எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 19, 2026 09:48 PM
ADDED : நவ 19, 2026 09:46 PM
கோவை: மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் உள்ள பன்னீர்செல்வம் பூ மார்க்கெட்டில் 144 மேடை கடைகள், 28 நிரந்தர கடைகள் உள்ளன. கடைக்காரர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களது கடைக்கு முன் வரிசையாக மரப்பெஞ்ச்கள் வைத்து நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து வியாபாரம் செய்கின்றனர். பூ வாங்க வருவோர் நெருக்கடியடித்துக் கொண்டு செல்கின்றனர்.
முன்புற கடைக்காரர்கள் கூடாரம் அமைத்து ரோட்டை ஆக்கிரமித்துள்ளனர். ரோட்டின் மற்றொரு புறத்தில் மழை நீர் வடிகால் வரை கடையை நீட்டித்திருக்கின்றனர். வடிகால் மீதே சிலர் கான்கிரீட் படிக்கட்டுகள் கட்டியுள்ளனர்.
மேற்கு மண்டல உதவி கமிஷனர் நர்மதா, உதவி வருவாய் அலுவலர் பெரோஸ்கான் தலைமையிலான குழுவினர் பூ மார்க்கெட்டில் நேற்று ஆய்வு செய்தனர். பாதையை ஆக்கிரமித்து போட்டுள்ள மரப்பெஞ்சுகளை அகற்றிக் கொள்ள வியாபாரிகளுக்கு அவகாசம் தரப்பட்டது.
அவர்களே அகற்றாத இடங்களில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் எடுத்து, லாரிகளில் கொண்டு சென்றனர். மரப்பெஞ்சுகள், பூக்கூடைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அபராதம், வழக்கு பாயும்
மாநகராட்சி உதவி கமிஷனர் நர்மதாவிடம் கேட்ட போது, ‘‘போலீசாருடன் சென்று ரோடு எல்லை அளவீடு செய்து, ‘மார்க்கிங்’ செய்யப்படும். மார்க்கெட் வளாகத்துக்குள் நடைபாதையை ஆக்கிரமிக்கக் கூடாது. சுகாதார ஆய்வாளர்கள் தினமும் ரவுண்ட்ஸ் செல்வார்கள். பாதையை ஆக்கிரமித்து இருந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும். 3 அல்லது 5 முறை அபராதம் விதிக்கப்பட்டு இருந்தால், அடுத்ததாக போலீசில் புகார் கொடுத்து கடைக்காரர் மீது வழக்கு பதியப்படும். சில நாட்கள் கழித்து மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு உருவாவதை தடுக்க, காவலர் நியமிக்கப்பட்டு, கண்காணிக்கப்படும்,’’ என்றார்.