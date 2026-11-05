காரமடை குட்டையில் வேலி அமைத்து மரக்கன்று நட்டு நகராட்சி பாதுகாப்பு
காரமடை குட்டையில் வேலி அமைத்து மரக்கன்று நட்டு நகராட்சி பாதுகாப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:04 PM
காரமடை: காரமடை - மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள மின் மயானத்திற்கு எதிரே உள்ள குட்டை, இறைச்சி கடை மற்றும் ஓட்டல் கடை உரிமையாளர்கள் ஆளில்லாத நேரங்களில் கொட்டிய கழிவுகளால் நிரம்பி நின்றது.
அண்மையில் பெய்த மழையின் போது, குட்டையில் அடைபட்டுக் கிடந்த கழிவுகளால் மழைநீர் உள்ளே செல்ல முடியாமல் சாலையில் வழிந்தோடியது. இதனால் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி நின்று, கடும் போக்குவரத்து நெரிசலும், வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் இடையூறும் ஏற்பட்டது.
பொதுமக்களின் புகாரை தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் காரமடை நகராட்சி கமிஷனர் கோபிநாத் தலைமையில், நகராட்சி பணியாளர்கள் கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகளை முழுமையாக அப்புறப்படுத்தினர்.
இந்த தூய்மை தற்காலிகமாகி விடக் கூடாது என்பதால், அங்கு நிரந்தர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. சுத்தம் செய்த இடத்தை சுற்றிலும் பலமான வேலி அமைத்தனர். அத்துடன், மரக்கன்றுகள் நட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து கண்காணித்து, பராமரிக்கவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.
குட்டையில் எக்காரணத்தை கொண்டும் இறைச்சி கழிவுகளைக் கொட்டக் கூடாது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற எச்சரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
படம் :- திரு. பாலாஜி.