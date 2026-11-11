முருகப் பெருமானுக்கு பிடித்தமான பிரசாதம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி நிலம் என குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே, குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குடிகொண்டுள்ள குமரனுக்கு பிடித்தமான பிரசாதங்களில், குறிஞ்சி நிலத்துக்கே உரிய சிறப்பு உணவுகள் நிச்சயமாக இடம் பெறும். பிரசாதங்களை தயார் செய்து பார்ப்போமா...
1. திணை லட்டு
ஒரு கப் திணையை அரை மணி நேரம் ஊறவைக்க வேண்டும். பின்னர், தண்ணீரை வடித்து 30 நிமிடங்கள் உலர்த்திய பிறகு, வாணலியில் வறுக்க வேண்டும். இதனுடன் இரண்டு ஏலக்காய், சுக்கு பொடி சேர்த்து நன்றாக அரைக்க வேண்டும். பின்னர், மாவை சலித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் வெல்லத்துடன் தண்ணீர் சேர்த்து காய்ச்சி, பாகு பதம் வந்ததும் வடிகட்ட வேண்டும். அதனுடன் நாட்டு மலைத் தேன், நெய் சேர்த்து கலந்து, திணை மாவை பிசைந்து உருண்டைகளாக பிடிக்க வேண்டும்.
2. திணை தேன் கூழ்
திணையை நன்றாக ஊறவைத்து, இரண்டு ஏலக்காய் மற்றும் ஒரு கப் தண்ணீர் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும். அரைத்த கலவையை மிதமான தீயில் தொடர்ந்து கிளறிக் காய்ச்ச வேண்டும்.
மற்றொரு கடாயில் வெல்லத்துடன் தண்ணீர் சேர்த்துக் கரைக்க வேண்டும். இதனை அரைத்த திணைக் கலவையுடன் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர், தேங்காய்ப்பால், பால் மற்றும் தேன் சேர்த்து நன்றாக கலந்து, கூழ் பதம் வரும் வரை காய்ச்ச வேண்டும்.
3.திணை மாவு
திணையை வாணலியில் ஈரம் போகும் வரை வறுத்து, ஏலக்காய் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும், கரும்பு சக்கரை சேர்த்து அரைக்கவும், சிறிது தேன் சேர்த்து கலந்து சாமிக்கு படைக்கலாம்.
4. திருபாகம்
பாலை நன்றாக காய்ச்சி ஆறவைக்க வேண்டும். கடலை மாவை சலித்து, பச்சை வாசனை போகும் வரை வாணலியில் வறுக்க வேண்டும். அதில் ஆறவைத்த பாலை சிறிது சிறிதாக சேர்த்து கட்டி வராமல் கலக்க வேண்டும்.
பின்னர், நெய்யை சிறிது சிறிதாக சேர்த்து கிளற வேண்டும். அரைத்த முந்திரியை சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, கரும்புச் சர்க்கரையை சலித்து சேர்த்து, கலவை கெட்டியாகும் வரை கிளற வேண்டும். இறுதியாக, ஏலக்காய் பொடி மற்றும் உண்ணத் தகுந்த நாட்டுக் கற்பூரம் சேர்த்து கலக்க வேண்டும்.
5. கந்தரப்பம்
பச்சரிசி, உளுந்து, கடலைப் பருப்பு மற்றும் வெந்தயம் ஆகியவற்றை ஊறவைக்க வேண்டும். பின்னர், கரும்புச் சர்க்கரை, ஏலக்காய் மற்றும் தேங்காய்த் துருவல் சேர்த்து நன்றாக அரைக்க வேண்டும்.
மாவு தோசை மாவு பதத்திற்கு வந்ததும், வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்க வேண்டும். அதில் மாவை அப்பம் வடிவில் ஊற்றி, நன்றாக வேகவைத்து எடுக்க வேண்டும்.
6. அப்பம்
பச்சரிசியை ஊறவைக்க வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் கரும்புச் சர்க்கரையுடன் தண்ணீர் சேர்த்துக் கரைக்க வேண்டும். வாழைப்பழம், தேங்காய்த் துருவல், ஏலக்காய், ஊறவைத்த அரிசி மற்றும் கரைத்த கரும்புச் சர்க்கரை ஆகியவற்றை மிக்ஸியில் சேர்த்து நன்றாக அரைக்க வேண்டும்.
தேவைக்கேற்ப கரும்புச் சர்க்கரை சேர்த்துக் கலக்க வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிச் சூடாக்கி, அரைத்த மாவை அப்பம் வடிவில் ஊற்றி வேகவைக்க வேண்டும்.
7. புட்டமுது
ஊறவைத்த திணையை வறுத்து அரைத்து மாவாகத் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த மாவில் சிறிதளவு தண்ணீர் தெளித்து, இட்லிப் பாத்திரத்தில் வைத்து வேகவைக்க வேண்டும்.
வெந்த மாவை உதிர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் சலித்த கரும்புச் சர்க்கரை, தேங்காய்த் துருவல், ஏலக்காய்ப் பொடி மற்றும் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கலக்க வேண்டும். இறுதியாக, தேன் சேர்த்துப் பிசைந்து பரிமாறலாம்.
8. திணை பழம் லட்டு
திணையை ஊறவைக்க வேண்டும். வாழைப்பழம், பலாப்பழம், பேரீச்சம்பழம், கரும்புச் சர்க்கரை ஆகியவற்றைப் பஞ்சாமிர்தப் பதத்திற்கு நன்றாகக் கரைத்து, நெய், தேன் சேர்க்க வேண்டும்.
ஊறவைத்த திணையை வாணலியில் ஈரம் போகும் வரை வறுத்து, ஏலக்காய் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும். இந்த மாவுடன் பழக் கலவையைச் சேர்த்து சிறு உருண்டைகளாகப் பிடிக்க வேண்டும்.
பழுத்த மாம்பழத்தை அரைத்து, பால், பால் பவுடர் சேர்த்துக் கொதிக்கவிட வேண்டும். அதனுடன் மாம்பழக் கூழ், சர்க்கரை சேர்த்துக் கலந்து, நெய் விட்டு கெட்டியாகும் வரை கிளற வேண்டும். இந்தக் கலவைக்குல் முன்பு செய்த உருண்டைகளைச் சேர்த்து மீண்டும் உருண்டைகளாகப் பிடித்தால் லட்டு தயார்.
9. பானக்கம்
கரும்புச் சர்க்கரையை தண்ணீரில் நன்றாக கரைக்க வேண்டும். அதனுடன் எலுமிச்சைச் சாறு, இஞ்சிப் பொடி, ஏலக்காய், சிறிதளவு உப்பு மற்றும் துளசி இலைகளைச் சேர்த்து கலக்க வேண்டும். சுவையான பானகம் தயாராகிவிடும்.
–மதுஸ்ரீ