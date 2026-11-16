முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரத்திருவிழா கோலாகலம்: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரத்திருவிழா கோலாகலம்: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 09:46 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் கிணத்துக்கடவு வட்டாரத்தில் சூரசம்ஹாரத்திருவிழா நடந்தது.
பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், சூரசம்ஹாரத்திருவிழா கடந்த, 9ம் தேதி மாலை, 6:30 மணிக்கு, விநாயகர் பூஜை, வாஸ்துசாந்தி உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் துவங்கியது.
கடந்த, 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி உற்வசம் காப்பு கட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தது. விழாவையொட்டி தொடர்ந்து நான்கு கால அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது. விழாவையொட்டி நேற்றுமுன்தினம் மாலை வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நேற்று மாலையில் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
சுப்ரமணியர் சுவாமி கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு, எஸ்.எஸ்., கோவில் வீதி கிழக்கு வழியாக சென்று, சத்திரம் வீதி, தெப்பக்குளம் வீதி சந்திப்பில், கஜமுகாசூரன் வதையும், தெப்பக்குளம் வீதி, வெங்கட்ரமணய்யர் சந்திப்பில், சிங்கமுகாசூரன் வதையும்; வெங்கட்ரமணய்யர் வீதி, ராஜாமில் ரோடு சந்திப்பில், பானுகோபன் வதையும், உடுமலை ரோடு தேர்நிலைப் பகுதியில், சூரபத்மன் வதை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், அரோகரா கோஷம் எழுப்ப, முருகப்பெருமான், சூரனை வதம் செய்த காட்சி, பக்தர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.
சூரம்ஹாரம் முடிந்ததும், வாழைத்தண்டு, இஞ்சி, பச்சைமிளகாய், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, திராட்சை, சாத்துக்குடி, மாதுளை, கொய்யா, வெள்ளரிக்காய் போன்ற பழங்கள்; தயிர், கருவேப்பிலை,கொத்தமல்லி முதலியவை கொண்டு பிரசாதம் தயாரித்து, சுப்பிரமணியசுவாமிக்கு படைத்து விரதம் முடித்தனர். தண்டுவிரதம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
இதில், பேரூர் ஆதினம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகள், பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இன்று, 16ம் தேதி, மஹா அபிேஷகம், திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
* குரும்பம்பாளையம் அம்மணீஸ்வரர் கோவிலில், ஐந்தாம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழாவில், நேற்று முன்தினம் மாரியம்மனிடம் முருகப்பெருமான், சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நேற்று மாலை, சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
* சூளேஸ்வரன்பட்டி, கோகுலம் கார்டன் செந்துார் அழகன் கோவிலில், 7ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவில், நேற்று முன்தினம், வேல்வாங்கும் உற்சவமும், 15ம் தேதி, சூரசம்ஹார விழாவும் நடந்தது.
* ஜமீன் ஊத்துக்குளி வள்ளி தெய்வானை உடனமர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி, நேற்றுமுன்தினம் மாலை, 6:00 மணிக்கு வேல்வாங்கும் உற்சவமும், நேற்று மாலை, 4:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
*கெட்டிமல்லன்புதுார் தண்டாயுதபாணி கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இன்று காலை,9:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம், அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது.
*கிணத்துக்கடவு, பொன்மலை வேலாயுதசாமி கோவிலில், நேற்று, சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. இதில், சுவாமிக்கு பல்வேறு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் தீபாராதனை உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
சிவலோக நாயகி உடனமர் சிவலோகநாதர் கோவிலில் உள்ள முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. சொக்கனூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட முத்துமலை முருகன் கோவிலில், கந்த சஷ்டி சூரசம்கார தினமான நேற்று சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
வால்பாறை
வால்பாறை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் 14ம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழா கடந்த 10ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
விழாவில் நேற்று முன் தினம் மாலை காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் இருந்து பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்தனர். அதனை தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிேஷக பூஜை நடந்தது.
விழாவில் நேற்று மதியம், 2:00 மணிக்கு கோவில்செயல்அலுவலர் ேஹமாசாலினி தலைமையில், எம்.ஜி.ஆர்.நகர் மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து வேல்வாங்கும் உற்சவம் நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து மாலை, 5:00 மணிக்கு முக்கிய நிகழ்வாக சூரனை வதம் செய்யும் வகையில், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் பக்தர்கள் கூட்டம் திரண்டனர்.
அதன் பின்னர் ஸ்டேன்மோர் சந்திப்பில் கஜமுகாசூரனை முருகன் வதம் செய்தார். அதனைதொடர்ந்து காந்திசிலை பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில் சிங்கமுகா சூரனையும், பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் பானுகோபன் சூரனையும், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் எதிரில், சூரபத்மனையும், முருகன் அன்னையிடம் வாங்கிய வேலால், வதம் செய்த பின் கோவிலுக்குள் சென்றார். விழாவில் நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கந்தசஷ்டி திருவிழா குழுவினர் செய்து வருகின்றனர்.