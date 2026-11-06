கந்த சஷ்டி விழாவுக்கு தயாராகும் முருகன் கோயில்

UPDATED : நவ 05, 2026 09:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:56 PM
அன்னூர்:
மசக்கவுண்டன் செட்டிபாளையத்தில் உள்ள மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்த சஷ்டி விழா வருகிற 10ம் தேதி துவங்குகிறது.
வரும் 10ம் தேதி காலை சுப்பிரமணியசாமி கோயிலுக்கு அபிஷேக ஆராதனை பொருட்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்படுகிறது. மாலை 5:00 மணிக்கு முருகப்பெருமானுக்கு, முதற்கால வேள்வி பூஜை நடைபெறுகிறது.
11ம் தேதி முதல், 14ம் தேதி வரை, தினமும் காலை 6:00 மணிக்கும், மாலை 5:00 மணிக்கும் வேள்வி பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
15ம் தேதி காலையில் 10 மற்றும் 11ம் கால வேள்வி பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன. மாலை 5:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. இரவு 7:00 மணிக்கு தேவசேனா தவசு காட்சி நடைபெறுகிறது.
16ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது. மாலையில் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவும், இரவு மறுபூஜையும் நடைபெறுகிறது.