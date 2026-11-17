UPDATED : நவ 16, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:06 PM
கருமத்தம்பட்டி:
கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவை ஒட்டி, கருமத்தம்பட்டி விராலிக்காடு ஸ்ரீ சென்னியாண்டவர், குமரன் கோட்டம் சுவாமிநாத சுவாமி, செங்கத்துறை ஸ்ரீ சென்னியாண்டவர் கோயில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. உற்சவம் முடிந்து பக்தர்கள் விரதத்தை முடித்தனர்.
கிட்டாம்பாளையம் பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் நடந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில், உற்சவருக்கு அபிஷேக அலங்காரமும், சுப்ரமணிய ஹோமமும், திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடந்தது.
* பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஜோதிபுரத்தில் உள்ள ஜோதி பாலமுருகன் கோயிலில் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை திருமண கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.
* துடியலூர் வடமதுரை விருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் சுப்பிரமணியர் சன்னிதியில், முருகர்,வள்ளி, தெய்வானை திருக்கல்யாணம் நடந்தது. முருகர் மூலஸ்தான மண்டபத்தில், மயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளினார். உற்சவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி வெள்ளை யானை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, திருவீதி உலா வந்தார்.
* குமரன்குன்று கல்யாண சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், வள்ளி, தெய்வானை, உடனமர் கல்யாண சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கல்யாணம் நடந்தது. குன்னத்தூராம்பாளையம், சக்தி மாரியம்மன் கோயில், சாலையூர், பழனி ஆண்டவர் கோயிலில், சிரவை ஆதினம், குமரகுருபர சுவாமிகள் அருளுரை வழங்கி திருக்கல்யாண உற்சவத்தை நடத்தினார். கோயில்பாளையம் கால காலேஸ்வரர் கோயிலில் முருகப்பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தார்.
* மேட்டுப்பாளையம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், திருக்கல்யாண வைபவம் காலை 10 மணிக்கு நடந்தது. சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமானுக்கு திருமாங்கல்யம் அணிவித்தனர். பக்தர்களுக்கு தாலி சரடு, பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.