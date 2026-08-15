/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தசை சிதைவு நோயை கர்ப்பத்தில் அறியலாம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:20 AM
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கோவை: தசை சிதைவு நோய் குறித்து ஆரம்ப, துணை சுகாதார நிலையங்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மூத்த நர்ஸ் ஒரு வர் கூறுகையில், ' கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு பாதிப்பு இருந்தால் முன்கூட்டியே தாய்மார்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். பிறவி சார்ந்த குறைபாடுகளை முன்கூட்டியே அறிந்தால், கருவிலே சிகிச்சையை துவங்க முடியும். இது குறித்து கர்ப்பிணிகளுக்கு கவுன்சிலிங் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.