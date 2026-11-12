‘மை வி 3’ மோசடி வழக்கில் ரூ.3.18 கோடி திருப்பிதர உத்தரவு: ஐகோர்ட் 12 வாரம் கெடு விதித்தும் தாமதம்
‘மை வி 3’ மோசடி வழக்கில் ரூ.3.18 கோடி திருப்பிதர உத்தரவு: ஐகோர்ட் 12 வாரம் கெடு விதித்தும் தாமதம்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:44 PM
கோவை: கோவையை தலைமையிடமாக கொண்டு 'மை வி3 ஆட்ஸ்' என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வோருக்கு இரட்டிப்பு பணம் திருப்பி தருவதாக கூறி விளம்பரப்படுத்தினர்.
இதை நம்பி ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆன்லைன் வாயிலாக முதலீடு செய்தனர். ஆனால், டெபாசிட்தாரர்களுக்கு பணத்தை திருப்பிகொடுக்காமல் மோசடியில் ஈடுபட்டதால், கோவை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அந்நிறுவன நிர்வாக இயக்குனர் பன்னிமடை சக்திஆனந்தன்,52, உள்பட 38 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். முதல் கட்டமாக 252 பேர் புகார் அளித்தனர். இவர்களிடம், 3.18 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட 38 பேர் மீது, கோவையிலுள்ள தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் நலன் பாதுகாப்பு சட்ட சிறப்பு கோர்ட்டில்( டான்பிட்) கடந்த ஏப்ரலில், 93,000 பக்க முதல் கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இறுதி கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மை வி 3 நிறுவனத்திடமிருந்து, 127 கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பல கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தில் புகார் அளித்த டெபாசிட்தாரர்களுக்கு திருப்பி வழங்க கோரி, சென்னை ஐகோர்ட்டில், டெபாசிட்தாரர்கள் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர்.
விசாரித்த ஐகோர்ட் நீதிபதி இளந்திரையன், டெபாசிட்தாரர்களுக்கு சேர வேண்டிய தொகையை, கைவசம் உள்ள ரொக்க பணத்திலிருந்து வழங்கி, விசாரணை நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க ஆக., 12ல் உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 வாரத்திற்குள் மேற்கூறிய செயல்முறை முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோவை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், பொருளாதார குற்றப்பிரிவு டி.எஸ்.பி., ஆகியோருக்கு கெடு விதிக்கப்பட்டு இருந்தது.
ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகம் ஐகோர்ட் உத்தரவை நிறைவேற்ற துரித நடவடிக்கை எடுக்காமல் காலதாமதம் செய்தனர். ஐகோர்ட் ஆக., 12 ல் உத்தரவு பிறப்பித்தது. ஆனால், நவ., 7 ம் தேதி மாவட்ட வருவாய் அலுவலுலர் அலுவலகத்தில் பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும் பணி துவங்கியது. சுமார் 20 டெபாசிட்தாரர்களுக்கு மட்டுமே பணம் வழங்கப்பட்டது. இன்னும் 200 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை. ஐகோர்ட் பிறப்பித்த 12 வார கெடு முடிந்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை. இது தொடர்பாக டான்பிட் கோர்ட்டில் அறிக்கை சமர்பிக்கவில்லை.