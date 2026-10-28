நகரில் மாயமான மழை நீர் வடிகால்கள்: மழை பெய்தால் கழிவு நீரில் தத்தளிப்பு
நகரில் மாயமான மழை நீர் வடிகால்கள்: மழை பெய்தால் கழிவு நீரில் தத்தளிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
உடுமலை: வட கிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், உடுமலை நகரில் பிரதான ரோடுகளில் மாயமான மழை நீர் வடிகால்களை மீட்கவும், துார்வாரவும் வேண்டும்.
உடுமலையில், வட கிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்து, கடந்த வாரம் பெய்த கன மழைக்கு, பிரதான ரோடுகளில் வெள்ள நீர் ஓடியதோடு, கழிவு நீரில் தத்தளித்தபடி, வாகனங்கள் பயணம் செய்ததும், ரோட்டோரத்தில் நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள், நீரில் மூழ்கியதும் அனைத்து தரப்பினரையும் வேதனைக்குள்ளாகியது.
ஒவ்வொரு மழைக்கும் இதே நிலை நீடித்தும், வடிகால்கள் பராமரிப்பு மற்றும் நிரந்தர தீர்வு காணப்படாமல் உள்ளது.
உடுமலை நகரில் ஒவ்வொரு பருவமழை சீசனிலும், பல இடங்களில், மழை நீர் வெளியேற வழியில்லாமல், ரோட்டில் தேங்குவது தொடர்கதையாக உள்ளது. கழிவு நீரும் கலந்து வெளியேறுவதால், மழைக்காலங்களில், முக்கிய ரோடுகளில் செல்லவே வாகன ஓட்டுநர்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், தீயணைப்பு நிலையம், தளி ரோடு சிக்னல், தாராபுரம் ரோடு, பொள்ளாச்சி ரோடு, பழநி ரோடு, கொழுமம் ரோடு, பெதப்பம்பட்டி, தாராபுரம் ரோடு உள்ளிட்ட பிரதான ரோடுகளில், மழை நீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
முறையாக இவற்றை பராமரிக்காததோடு, வணிக நிறுவனங்கள், கடைகள் ஆக்கிரமித்து, நகரின் பிரதான ரோடுகளிலுள்ள மழை நீர் வடிகால்கள் மாயமாகியுள்ளன. இதனால், மழைக்காலங்களில், பிரதான ரோடுகள் கழிவு நீர் ஓடையாக மாறி விடுகிறது.
மழை நேரத்தில், பல அடி உயரத்துக்கு பெருக்கெடுத்து ஓடும், கழிவு நீரில், நான்கு சக்கர, கனரக வாகனங்கள் தத்தளித்தபடியும், இருசக்கர வாகனங்கள் அவ்வழியாக செல்லவே முடியாத நிலையும் ஏற்படுகிறது.
அதே போல், நகராட்சி வசம் உள்ள, சத்திரம் வீதி, வ.உ.சி., வீதி, லதாங்கி ரோடு, கல்பனா ரோடு, வெங்கடகிருஷ்ணா ரோடு, கபூர்கான் வீதி, உழவர் சந்தை, நுாறு அடி திட்ட சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய ரோடுகளில், மழை நீர் வெளியேற வழியில்லை.
33 வார்டுகளிலுள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளிலும், மழை நீர் வடிகால்கள் மற்றும் இணையும் பாலம் பகுதிகளில், மண், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அடைத்துக்கொள்வதும், ரோட்டின் இருபுறங்களிலும் உள்ள கடைகள் முன்புள்ள சாக்கடை முறையாக துார்வாரப்படாதது, இப்பிரச்னைக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
நகருக்கான பிரதான ரோட்டில் நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் இப்பிரச்னைக்கு, தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மையை கண்காணிக்கும் வருவாய்த்துறை என எந்த துறையினரும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர்.
கனமழை பெய்தால், போக்குவரத்து துண்டிக்கும் நிலை உள்ளது. பல நாட்களுக்கு தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி அருகிலுள்ள, குடியிருப்பு மக்கள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர்.
மழைக்காலத்தில், பஸ் ஸ்டாண்டில், பயணியர் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பிரதான ரோடுகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளிலுள்ள மழை நீர் வடிகால்களை முழுமையாக துார்வார, நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.