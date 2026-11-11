பல பகுதிகளில் தெருவிளக்கு எரியாத மர்மம்

UPDATED : நவ 10, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:14 PM
1.ஆர்.எஸ்.புரத்தில் லைட் எரியலை
ஆர்.எஸ்.புரம் மேற்கு சம்பந்தம் ரோட்டில் இரு வாரங்களுக்கு மேலாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை.
-– -கோபு, ஆர்.எஸ்.புரம்.
2. ஜோதி நகரிலும் இதே பிரச்னை
உப்பிலிபாளையம், ஜோதி நகர் 4வது தெருவில் இரு வாரங்களாக 4வது தெரு விளக்கு எரியவில்லை.
– -தேவி, ஜோதி நகர்.
3. வடவள்ளியில் இருட்டு
ஒரு வாரமாக வடவள்ளியில் தெரு விளக்கு எரியவில்லை. பொதுமக்கள் இரவில் அவதிப்படுகின்றனர்.
– -சுரேஷ், வடவள்ளி.
5. பீளமேட்டில் கும்மிருட்டு
பீளமேடு, பாரதி காலனி ரோட்டில் ஒரு மாதமாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை.
– -தேவராஜ், பீளமேடு.
6. வீரகேரளத்தில் சுகாதார கேடு
வீரகேரளம்- – சீரநாயக்கன்பாளையம் ரோட்டில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில், ஒரு பக்க சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல், கழிவு நீர் வாய்க்கால் ஓடுகிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுத்துகிறது.
– -பீட்டர், வீரகேரளம்.
7. போத்தனுாரில் நடைபாதை சேதம்
போதனுார் சர்ச் அருகே உள்ள நடைபாதை சேதம் அடைந்துள்ள நிலையில், சாக்கடையும் திறந்து கிடப்பதால் இரவு நேரத்தில் தவறி விழும் அபாயம் உள்ளது.
– -பாலன், போத்தனுார்.
8. மதுக்கரையில் மோசமான ரோடு
மதுக்கரை ரோடு காமராஜர் நகர், அரோமா பேக்கரி அருகே, மெயின் ரோடு பல மாதங்களாக குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.
– -விஜய். சுந்தராபுரம்.
9. கவுண்டம்பாளையத்தில் குப்பை
கவுண்டம்பாளையம், 18 வார்டு, ரயில்வே மென்ஸ் காலனி, வெங்கடசாமி வீதி பகுதியில் குப்பை அதிகளவில் தேங்கி கிடக்கிறது. குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன், துர்நாற்றமும் வீசுகிறது.
–-பத்மநாபன், ரயில்வே மென்ஸ் காலனி.