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பல பகுதிகளில் தெருவிளக்கு எரியாத மர்மம்

பல பகுதிகளில் தெருவிளக்கு எரியாத மர்மம்

UPDATED : நவ 10, 2026 04:18 PM

ADDED : நவ 10, 2026 04:14 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 04:18 PM ADDED : நவ 10, 2026 04:14 PM

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1.ஆர்.எஸ்.புரத்தில் லைட் எரியலை

ஆர்.எஸ்.புரம் மேற்கு சம்பந்தம் ரோட்டில் இரு வாரங்களுக்கு மேலாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை.

-– -கோபு, ஆர்.எஸ்.புரம்.

2. ஜோதி நகரிலும் இதே பிரச்னை

உப்பிலிபாளையம், ஜோதி நகர் 4வது தெருவில் இரு வாரங்களாக 4வது தெரு விளக்கு எரியவில்லை.

– -தேவி, ஜோதி நகர்.

3. வடவள்ளியில் இருட்டு

ஒரு வாரமாக வடவள்ளியில் தெரு விளக்கு எரியவில்லை. பொதுமக்கள் இரவில் அவதிப்படுகின்றனர்.

– -சுரேஷ், வடவள்ளி.

5. பீளமேட்டில் கும்மிருட்டு

பீளமேடு, பாரதி காலனி ரோட்டில் ஒரு மாதமாக தெரு விளக்கு எரியவில்லை.

– -தேவராஜ், பீளமேடு.

6. வீரகேரளத்தில் சுகாதார கேடு

வீரகேரளம்- – சீரநாயக்கன்பாளையம் ரோட்டில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில், ஒரு பக்க சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல், கழிவு நீர் வாய்க்கால் ஓடுகிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுத்துகிறது.

– -பீட்டர், வீரகேரளம்.

7. போத்தனுாரில் நடைபாதை சேதம்

போதனுார் சர்ச் அருகே உள்ள நடைபாதை சேதம் அடைந்துள்ள நிலையில், சாக்கடையும் திறந்து கிடப்பதால் இரவு நேரத்தில் தவறி விழும் அபாயம் உள்ளது.

– -பாலன், போத்தனுார்.

8. மதுக்கரையில் மோசமான ரோடு

மதுக்கரை ரோடு காமராஜர் நகர், அரோமா பேக்கரி அருகே, மெயின் ரோடு பல மாதங்களாக குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.

– -விஜய். சுந்தராபுரம்.

9. கவுண்டம்பாளையத்தில் குப்பை

கவுண்டம்பாளையம், 18 வார்டு, ரயில்வே மென்ஸ் காலனி, வெங்கடசாமி வீதி பகுதியில் குப்பை அதிகளவில் தேங்கி கிடக்கிறது. குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன், துர்நாற்றமும் வீசுகிறது.

–-பத்மநாபன், ரயில்வே மென்ஸ் காலனி.

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