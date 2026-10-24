/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ராம்நகர் ராமர் கோயிலில் நாமசங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
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கோவை: ராம்நகர் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமர் தேவஸ்தானத்தில் உடையாளூர் டாக்டர் கல்யாணராம பாகவதர் மற்றும் குழுவினரின் சிறப்பு நாமசங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சி, வரும் 27ல் நடக்கிறது.
அன்றைய தினம் பத்ராசல ராமதாசர் கீர்த்தனைகள், மறுநாள் ஸ்ரீ புரந்தரதாசர் கீர்த்தனைகள், அக்., 29ல் சிவ கீர்த்தனங்கள் மற்றும் ஸ்ரீ தியாகப்பிரம்ம கீர்த்தனைகளை உடையாளூர் கல்யாணராம பாகவதர் குழுவினர் பாடுகின்றனர். இதில் பங்கேற்க கோயில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் நாகசுப்ரமணியம் அழைத்துள்ளார்.