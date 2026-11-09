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ஆதிமூர்த்தி பெருமாள் கோயிலில் நாம சங்கீர்த்தன வைபவம்
ஆதிமூர்த்தி பெருமாள் கோயிலில் நாம சங்கீர்த்தன வைபவம்
ADDED : நவ 08, 2026 07:19 PM
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பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையத்தை அடுத்த கூடலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பழைய புதூர் கிராமத்தில் பழங்கால ஆதிமூர்த்தி பெருமாள் கோயில் உள்ளது. தீபாவளியை ஒட்டி இன்று (நவ.,8) காலை சுவாமிக்கு திருமஞ்சனமும், சிறப்பு பூஜைகளும் நடந்தன.
பூதேவி, ஸ்ரீதேவி சமேத ஆதிமூர்த்தி பெருமாள், சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினார். உற்சவமூர்த்தி திருவீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
கோயில் பஜனை கோஷ்டியினர் பக்கவாத்தியங்களோடு திவ்யநாமசங்கீர்த்தனத்தை நிறைவேற்றினர். அனைவருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.