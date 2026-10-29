/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நனையும் பணியாளர்கள் ரெயின்கோட் கேட்கிறார்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
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கோவை: மாநகர பகுதியில் கடந்த இரு வாரங்களாக கனமழை பெய்தது. மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். தூய்மை பணியாளர்கள் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றினர். இவர்கள் உட்பட டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணியாளர்கள், ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள், செம்மொழி பூங்கா பணியாளர்களுக்கு மழை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கவில்லை என்று பிஎம்எஸ் சங்கம் புகார் கூறியுள்ளது.
‘‘மழையில் நனைந்தபடி பணி செய்கிறார்கள். உடல்நலம் பாதித்து அவர்களால் வேலை செய்ய முடிவதில்லை என்பதால், தாமதிக்காமல் ரெயின் கோட் வழங்க வேண்டும் என்கிறார், தூய்மை பணியாளர் பிரிவு மாவட்ட பொது செயலர் ஸ்டாலின் பிரபு.