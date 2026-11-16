நரசாம்பதி வாய்க்கால் உடைப்பும் செல்வசிந்தாமணி வெள்ளமும்: 8 ஆண்டாக தொடரும் அலட்சியம்
நரசாம்பதி வாய்க்கால் உடைப்பும் செல்வசிந்தாமணி வெள்ளமும்: 8 ஆண்டாக தொடரும் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:42 PM
கோவை: தென்மேற்கு பருவமழை கோவைக்கு கிடைக்கவில்லை. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதும் மழை வெளுத்து வாங்கியது. கடந்த மாதம் பெய்த கனமழையில் செல்வசிந்தாமணி குளம் நிரம்பியது.
வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது. செல்வபுரம் பகுதியே வெள்ளக்காடாக மாறியது. இது முதல்முறை அல்ல. ஒவ்வொரு ஆண்டு மழை பெய்யும்போதும் செல்வசிந்தாமணி நிரம்பி, வெள்ளம் ஏற்படுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது.
குளத்தில் இருந்து உபரிநீர் செல்லும் வாய்க்கால் குறுகலாக உள்ளது. 'உபரிநீர் செல்ல சிறப்பு திட்டம்' நிறைவேற்றுவோம் என ஒரே கதையை மாநகராட்சி மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறது. வெள்ளமும் நிற்கவில்லை. மாநகராட்சி திட்டமும் நிறைவேறவில்லை.
செல்வசிந்தாமணிக்கு அருகில் உள்ள குமாரசாமி, கிருஷ்ணம்பதி குளங்களில் இருந்து நீர் வரும். மருதமலை, இடையர்பாளையம் ஓடைகளில் இருந்தும் மழைநீர் வரும். நரசாம்பதி அருகே வாய்க்கால் உள்ளது.
மருதமலையில் இருந்து வரும் நீர், நகருக்குள் வராமல் நரசாம்பதி வழியாக நேரடியாக நொய்யலுக்கு செல்ல வாய்க்கால் கட்டப்பட்டது. அதில் ஒரு பகுதி உடைந்து 7 ஆண்டாகிவிட்டது. இதை சரி செய்தால் செல்வசிந்தாமணிக்கு வரும் உபரிநீர் குறையும். அப்படி செய்யாததால் நீர், சித்திரை சாவடி அணைக்கட்டுக்கு சென்று, செல்வசிந்தாமணி குளத்தில் கலக்கிறது.
கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மணிகண்டன் கூறியதாவது: குளம் குறிப்பிட்ட நீரை தான் தாங்கும். காட்டாற்று வெள்ளத்தை தாக்கு பிடிப்பது கடினம். இதையறிந்து நரசாம்பதி அருகே வாய்க்கால் கட்டப்பட்டது. மழை வெள்ளம் அதன் வழியாக நொய்யலுக்கு சென்றுவிடும்.
பலமுறை புகாரளித்தும் நீர்வளத்துறை சரி செய்யவில்லை. தற்போது அது பராமரிப்பில்லாமல் சாக்கடையாக காட்சியளிக்கிறது. தற்போது நரசாம்பதி 70 சதவீதமே நிறைந்துள்ளது. உடைப்பை சரி செய்தால் நரசாம்பதியும் நிரம்புவதுடன், செல்வசிந்தாமணியில் வெள்ளம் ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படும். என்றார்.