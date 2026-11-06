தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் 1,083 பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்பு
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் 1,083 பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:54 PM
கோவை: தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் சார்பில், 2026–27ம் ஆண்டுக்கான குளிர்கால இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் 2027ம் ஆண்டுக்கான ஆறு மாத கால இன்டர்ன்ஷிப் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் 125 தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டப் பணிகளில், 1,083 மாணவர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் திட்டப் பணிகளில் மாணவர்களுக்கு நேரடி தொழில்முறை அனுபவம் மற்றும் பயிற்சி அளிக்கும் நோக்கில் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
இதில், 2026 டிச., முதல் 2027 ஜன., வரை ஒரு மாத கால குளிர்கால இன்டர்ன்ஷிப் திட்டமும், 2027 ஜன., முதல் ஜூன் வரை ஆறு மாத கால இன்டர்ன்ஷிப் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன. இதில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்கள், நவம்பர் 10ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்து, தகுதியான மாணவர்களைப் பரிந்துரைக்க கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நவம்பர் 20ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி நிறுவனங்கள் இதுகுறித்து, மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இவ்வாய்ப்பு குறித்து கூடுதல் விபரங்களை https://aicte.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் காணலாம்.