தேசிய கார் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இரண்டாம் சுற்று பந்தயம் நிறைவு
தேசிய கார் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இரண்டாம் சுற்று பந்தயம் நிறைவு
UPDATED : நவ 15, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:08 PM
போத்தனூர்: செட்டிபாளையம் கரி மோட்டார் ஸ்பீடு வேயில், சி.டி.ஆர். -ஜே.கே.டயர் - எப்.எம்.எஸ்.சி.ஐ., சார்பில், தேசிய கார் சாம்பியன்ஷிப் -2026 இரண்டாம் சுற்று பந்தயங்கள் நடந்தன.
லெவிடாஸ் கோப்பைக்கான(ஜென்டில்மேன்)முதல் பந்தயத்தில், பிரதிக், சேத்தன், அஷ்வின், 2ம் பந்தயத்தில் பிரதிக், அஷ்வின், சேத்தன், 3ம் பந்தயத்தில், பிரதிக், அஷ்வின், பாலாஜி முறையே முதல் 3 இடங்களை பிடித்தனர்.
எல்.ஜி.பி பார்முலா 4 பிரிவின் முதல் பந்தயத்தில், மெஹுல், ஆர்யா, துருவ், 2ம் பந்தயத்தில் துருவ், ஆர்யா, ராகுல் முதல் 3 இடங்களை பிடித்தனர்.
ஜூனியர் டூரிங் பிரிவின் முதல் பந்தயத்தில் தீபக், சீனிவாஸ், அனிருத் முதல் 3 இடங்களை பிடித்தனர். 2ம் பந்தயத்தில், துவக்கம் முதலே அனிருத் முதலிடத்தில் இருந்தார்.
இதன் சூப்பர் ஸ்டாக் பிரிவின் இரு போட்டிகளிலும். முன்னாள் தேசிய சாம்பியன் தில்ஜித் முதலிடம் பிடித்தார். முதல் போட்டியில் லால் கட்டிகுளம், தீபா, 2ம் போட்டியில், தீபா, எழில் எட்வின்பர்க் முறையே இரண்டு, மூன்றாமிடம் பிடித்தனர்.
ராயல் என்பீல்டு கான்டினென்டல் ஜி.டி. கோப்பை முதல் பந்தயத்தில், கபீர், சவுரவ், பிரண்டன், 2ம் பந்தயத்தில் கபீர், சவுரவ், வருண், புரோ பிரிவின் முதல் பந்தயத்தில் அனிஷ், செந்தில்குமார், நவ்நீத் குமார் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர். இதன் 2வது போட்டியில், அனிஷ், செந்தில்குமார், ஆல்வின் சேவியர் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.
ஐ.எஸ்.டி.சி. பிரிவு முதல் பந்தயத்தில் அர்ஜுன், பைரன், அர்ஜுன் பாலு, 2ம் பந்தயத்தில் அர்ஜுன், அர்ஜுன் பாலு, பைரன் முதல் மூன்று இடங்களை வென்றனர்.
ஐ.டி.சி., பிரிவின் முதல் பந்தயத்தில், பால பிரசாத், ராம்சரண், வித்ய பிரகாஷ், 2ம் பந்தயத்தில், அமன், வித்யபிரகாஷ், யுக் ஜெகதீஷ் குமார் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.
நோவிஸ் கோப்பைக்கான முதல் போட்டியில், அகஸ்டின் பாபி, சத்வீர் ஷெட்டி, பிரணவ் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர். 2வது போட்டியில், துவக்கம் முதல் சத்வீர் ஷெட்டி, அகஸ்டின் பாபி, ருத்விக், கெக் கியான் ஜுன் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
இறுதியில், சத்வீர் ஷெட்டி, அகஸ்டின் பாபி, கெக் கியான் ஜுன் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.வெற்றி பெற்ற வீரர்கள், முதலிடம் பிடித்தவர்களின் டியூனர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.