தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பைக்கில் இளைஞர் சாகசம்

UPDATED : அக் 16, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு மேம்பாலத்தில் பைக்கில் நின்ற படி பயணம் செய்யும் வீடியோ வைரலாகி உள்ளது.
பொள்ளாச்சி -–- கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கில் வாகனங்கள் பயணிக்கிறது. இந்த வழித்தடத்தில் உள்ள மேம்பாலங்களில் பைக் பயணம் செய்யும் இளைஞர்கள் சிலர், பைக்கை நிறுத்தி ‘செல்பி’ எடுப்பது, ‘ரீல்ஸ்’ வீடியோ பதிவு செய்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
மேலும் சிலர், ஒரே பைக்கில், நான்கு பேர் பயணிப்பது, காரின் மேல் பகுதியில் அமர்ந்து செல்வது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்களை கண்டறிந்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கோவையிலிருந்து பொள்ளாச்சி நோக்கி கிணத்துக்கடவு மேம்பாலத்தில் பைக்கில் பயணம் செய்த இளைஞர் ஒருவர், சீட்டில் அமராமலும், ஆபத்தை உணராமலும் நின்றபடி செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இதுபோன்று, சாகசம் செய்பவர்களை போலீசார் கண்டறிந்து தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், மேம்பாலங்களில் அட்ராசிட்டிகளை தவிர்க்க கூடுதல் கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும், என, வாகன ஓட்டுநர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.