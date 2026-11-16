இயற்கை நார் சானிட்டரி நாப்கின் தயாரிப்பு பயிற்சி

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ADDED : நவ 15, 2026 11:30 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லூரியில் உள்ள வேளாண் காடுகள் வணிக மேம்பாட்டு காப்பகம் பிரிவு சார்பில் “இயற்கை நார் சானிட்டரி நாப்கின் தயாரிப்பு” குறித்த ஒரு நாள் செய்முறை பயிற்சி, வரும் 21ம் தேதி நடக்கிறது.
வடவள்ளி அருகே கஸ்துரிநாயக்கன்பாளையத்தில் பகுதியில் ஜூலா கேர் எல்.எல்.பி., வளாகத்தில் நடக்கிறது. காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடக்கிறது. இதில், சானிட்டரி நாப்கின் வடிவமைப்பு மற்றும் அதற்கான மூலப்பொருட்கள், கையால் மற்றும் இயந்திரங்கள் மூலம் நாப்கின் தயாரிக்கும் முறைகள் குறித்து செய்முறை விளக்கம் அளிக்கப்படும்.
இதுதவிர, தரக்கட்டுப்பாடு, சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், சான்றிதழ் பெறுதல், தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்தும் நிபுணர்கள் தெளிவுப்படுத்துகின்றனர்.
விபரங்களுக்கு 7418470345, 9487712210 எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.