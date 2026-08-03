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﻿ பசுமை சாலையாக மாற பராமரிப்பு தேவை இயற்கை ஆர்வலர்கள் வேதனை

﻿ பசுமை சாலையாக மாற பராமரிப்பு தேவை இயற்கை ஆர்வலர்கள் வேதனை

ADDED : ஆக 03, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:56 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, வடக்கிப்பாளையம் பிரிவு - புரவிபாளையம் ரோட்டில் நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் போதுமான பராமரிப்பு இன்றி இருப்பதால், இயற்கை ஆர்வலர்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.

பொள்ளாச்சியில், ரோடு விரிவாக்கம், வளர்ச்சிப்பணிகளுக்காக பல ஆண்டுகளாக வளர்ந்த மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன. இதனால், தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட ரோடுகளில், ஒதுங்க கூட நிழல் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு மாற்று திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரிக்கை எழுந்தது.

இந்நிலையில், ரோடு விரிவாக்கத்துக்காக மரங்களை வெட்டி சாய்க்காமல், அவற்றை பாதுகாக்க மரங்களுக்கு மறுவாழ்வு திட்டத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக மரக்கன்றுகளை நட்டும் பராமரிக்கப்படுகிறது.

இதில், வடக்கிப்பாளையம் பிரிவு ஆ.சங்கம்பாளையம் முதல் புரவிபாளையம் வரை ரோட்டோரத்தில், 2,500 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. மரக்கன்றுகள் சேதமடையாமல் இருக்க இரும்பு வலை அமைக்கப்பட்டது.

மரக்கன்றுகள் வளர்ந்து வருவது இயற்கை ஆர்வலர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், மரக்கன்றுகளை சுற்றிலும் பார்த்தீனிய செடிகள் வளர்ந்து புதராக காட்சியளிப்பது, இயற்கை ஆர்வலர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இயற்கை ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், 'நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் வளர்ந்து வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால், பராமரிப்பின்றி களைச்செடிகள் வளர்ந்து புதராக காட்சியளிப்பது வேதனையளிக்கிறது.

தற்போது மழைப்பொழிவும் உள்ள சூழலில், களைச்செடிகளை அகற்றி, மரங்களுக்கு உரிய நீர் கிடைக்கச்செய்தால், நல்ல வளர்ச்சி பெறும். இந்த சாலை இன்னும் சில ஆண்டுகளில் பசுமை சாலையாக மாறும்,' என்றனர்.

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