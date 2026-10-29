ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இயற்கை ஓவியங்கள்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், நீலகிரி மலையில் உள்ள இயற்கை காட்சிகள், வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் குறித்த ஓவியங்கள் தீட்டும் பணி நடக்கிறது.
மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், அம்ருத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், இரு ஆண்டுகளாக மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. ஸ்டேஷனில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், புதிதாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பயணிகள் காத்திருப்போர் அறைகள், எஸ்கலேட்டர், லிப்ட் ஆகிய வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சுவர்களில் பயணிகள் பார்வையில் படும்படி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்கள், மலை ரயில் படங்கள் ஆகியவற்றை வரைந்துள்ளனர். டிக்கெட் கவுன்டர் உள்பகுதியில், யானைகள், காட்டு மாடுகள், மான்கள் ஆகிய வனவிலங்குகளின் ஓவியங்களை தீட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.
ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளிநாட்டு பயணிகள், மலை ரயிலில் பயணம் செய்ய அதிகளவில் வருகின்றனர். இவர்களுக்கு, நீலகிரி மாவட்டம் குறித்த விபரங்களை தெரிந்து கொள்ள, ஓவியங்களாக வரையப்பட்டு வருகின்றன. உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்யும் பணிகள் நடக்கின்றன’ என்றனர்.