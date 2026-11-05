மத்திய அரசுக்கு என்.டி.சி. பணியாளர்கள் நன்றி

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
கோவை: கொரோனா காலத்தில் என்.டி.சி. மில்கள் மூடப்பட்டன. 6 ஆண்டுகளாக திறக்கவில்லை. வாட்ச்மேன், பவர்ஹவுஸ் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஓராண்டுக்கு மேலாக சம்பளம் கொடுக்காமல் இருந்தனர்.
நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும், மில்லை திறக்க வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். டில்லியில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு மாத சம்பளம் வழங்குவதாக, கடந்த வாரம் நிர்வாகம் கூறியது. பணியாளர்களுக்கு 2025 அக். மாதத்துக்கான ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில், மத்திய ஜவுளித்துறை செயலருக்கு நன்றி கூறி கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.
மேலும் அதில், மும்பையில் டி.டி.ஆர். விற்பனை மூலம் நிர்வாகத்துக்கு ரூ. 13.50 கோடி வருவாய் வந்துள்ளதாக அறிகிறோம். ஊழியர்கள் நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதால், சம்பள நிலுவையை வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.