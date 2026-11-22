வீடு கட்ட இலவச ஆலோசனை தேவையா? இன்றே செல்லுங்கள் பில்டு எக்ஸ்கான் 2.0க்கு!
வீடு கட்ட இலவச ஆலோசனை தேவையா? இன்றே செல்லுங்கள் பில்டு எக்ஸ்கான் 2.0க்கு!
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:00 PM
கோவை: கொடிசியா வர்த்தக மையத்தில் நடக்கும் பில்டு எக்ஸ்கான் 2.0 கண்காட்சிக்கு போனால், இன்ஜினியர்கள் வீடு கட்ட ஆலோசனை தருகின்றனர். கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்.
நீங்களாகவே வீடு கட்டுவதற்கான பொருட்களை தேர்வு செய்து விட்டீர்களா? அந்த பொருட்களின் தன்மைகள் என்ன, எவ்வளவு காலம் தாங்கும் என்பதை எல்லாம் இன்ஜினியர்களே பரிசோதித்து சொல்கிறார்கள். அதுவும் இலவசமாக.
வீடு கட்டுவது சம்பந்தமான எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் கண்காட்சியில் விளக்கம் பெறலாம். இன்று காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடக்கும் கண்காட்சிக்கு நுழைவு கட்டணமும் கிடையாது.
செப்டிக் டேங்க் அமைக்கலாமா... அல்லது பயோசெப்டிக் டேங்க் பெட்டரா?
மாடிக்கு ஏற படிக்கட்டு வெளியே வைக்கலாமா... அல்லது உள்ளே வைப்பது தான் பேஷனா?
பாதுகாப்புக்கு இரும்பு கதவு பொருத்தமா... பாரம்பரிய மரக்கதவு போதுமா?
உடைக்க முடியாத கண்ணாடி ஜன்னல் விலை ஓவராக இருக்குமோ?
இது போன்ற எல்லா கேள்விகளுக்கும் கண்காட்சியில் பதில் கிடைக்கும்.
நூறு நாட்களுக்குள் மொத்த வீடும் கட்டி குடியேற ஆசையா? 90 நாளுக்குள் ஆசை நிறைவேற தேவையான ரெடிமேட் அயிட்டங்கள் அனைத்தையும் பார்க்கலாம். குறைந்த செலவில் அழகான வீடு கட்ட வழி காட்டுவார்கள்.
கட்டப்போகும் வீட்டில் எந்த இடத்தில் என்ன சைசில் என்ன கலரில் சோபா, டேபிள், சேர் போடலாம் என்பது வரை ஏஐ உதவியுடன் கண்முன்னால் காட்டும் 3 டி பிரின்டிங் அரங்கை மிஸ் பண்ணாதீங்க.
சிமென்ட் வேண்டாம்; செங்கல் வேண்டாம்.. மண்ணும் மூங்கிலும் இருந்தாலே அழகான பாரம்பரிய வீட்டை உருவாக்க முடியும், என்று புது உத்தியை பார்த்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். கோவை மாவட்ட அனைத்து கட்டுமான பொறியாளர் சங்கம் நடத்தும் இந்த கண்காட்சி உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.