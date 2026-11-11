பவானி ஆற்றில் இருவழி உயர் மட்ட பாலம் தேவை: தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு வலியுறுத்தல்
பவானி ஆற்றில் இருவழி உயர் மட்ட பாலம் தேவை: தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:45 PM
மேட்டுப்பாளையம்: கோவையையும் நீலகிரியையும் இணைக்க, மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் உள்ளது. நுாற்றாண்டுக்கு முன், ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில், ஆற்றில் கற்களால் தூண் அமைத்து, அதன் மீது இரும்புப்பாலம் அமைத்தனர்.
இப்பாலத்தில் பல இடங்களில் ஓட்டை ஏற்பட்டதால், இரும்பு பாலத்தின் அருகே, 1985ம் ஆண்டு புதிய கான்கிரீட் தூண்கள் அமைத்து, மற்றொரு உயர்மட்ட கான்கிரீட் பாலம் கட்டினர். அனைத்து வாகனங்களும் இப்பாலத்தின் வழியாக சென்று வருகின்றன.
இப்பாலத்தின் வழியாகவே ஊட்டிக்கு சுற்றுலா பயணிகள், உள்ளூர் மக்கள் என, நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா வாகனங்களிலும், பஸ்சில் செல்கின்றனர்.
பாலத்தின் இரு பக்கமுள்ள கைப்பிடி சுவர்கள் இடிந்தும், பாலத்தின் மீதுள்ள சாலையில் பல இடங்களில், சிறிய பள்ளங்களும் ஏற்பட்டிருந்தன. தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், கான்கிரீட் கலவையால் கைப்பிடி சுவற்றை சரி செய்து, சாலையை சீரமைத்தனர்.
கான்கிரீட் பாலம் கட்டி, 41 ஆண்டுகளுக்கு மேலானதால், பாலத்துக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்தது. பாதிப்பு ஏற்பட்டால், இரு மாவட்டங்களுக்கு இடையே போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்படும். அதனால் மற்றொரு புதிய பாலம் கட்ட வேண்டும் என, சுற்றுலா பயணிகளும், மக்களும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இது குறித்து மக்கள் கூறியதாவது:
மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே, புதிய பாலம் கட்ட, கடந்த ஆண்டு நவ.மாதம், பவானி ஆற்றில் மண் பரிசோதனை செய்தனர். இன்னும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இப்பாலத்தை நம்பியே நீலகிரி மாவட்ட மக்கள் உள்ளனர்.
குன்னூரில் ராணுவ பயிற்சி மையம், சர்வதேச ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி கல்லூரியும் உள்ளன. அருவங்காட்டில் மத்திய அரசின் வெடிமருந்து தொழிற்சாலை உள்ளது. ராணுவ கல்லூரிக்கும், வெடி மருந்து தொழிற்சாலைக்கும், தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள், மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்று பாலத்தின் வழியாக செல்கின்றன.
பாலத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படும் முன், தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை, பழைய இரும்பு பாலம் உள்ள இடத்தில், புதிதாக இருவழி உயர் மட்ட பாலம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.