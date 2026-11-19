மீண்டும் வேண்டும்! மீட்டர்கேஜ் கால ரயில்கள் இயக்கம்: கொங்கு புறக்கணிப்பு என ஆதங்கம்
மீண்டும் வேண்டும்! மீட்டர்கேஜ் கால ரயில்கள் இயக்கம்: கொங்கு புறக்கணிப்பு என ஆதங்கம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:20 PM
கோவை: பொள்ளாச்சி ரயில் வழித்தடத்தில் ‘மீட்டர் கேஜ்’ காலத்தில் இயக்கப்பட்ட ரயில்களை மீண்டும் இயக்க வேண்டுமென்ற நீண்ட கால கோரிக்கையை, ரயில்வே செவிசாய்க்காமல் இருப்பது கொங்கு மண்டல ரயில் பயனாளர்கள் இடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போத்தனுார்–பொள்ளாச்சி–திண்டுக்கல் இடையே இருந்த ‘மீட்டர் கேஜ்’ வழித்தடத்தை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றும் பணி 2008ல் துவங்கப்பட்டது. இதில், பாலக்காடு–திண்டுக்கல் வழித்தட பணிகள் 2015ம் ஆண்டும், போத்தனுார்–பொள்ளாச்சி வழித்தட பணிகள் 2017ம் ஆண்டும் முடிக்கப்பட்டன.
‘மீட்டர் கேஜ்’ காலத்தில் போத்தனுார் வழித்தடத்தில் கோவையில் இருந்து ராமேஸ்வரம், துாத்துக்குடி, போடிநாயக்கனுார் போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கும், கோவை–கொல்லம் இடையேயும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. அகல ரயில்பாதை பணிகள் காரணமாக இந்த ரயில்களின் சேவை நிறுத்தப்பட்டது.
பணிகள் முடிந்து கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளை நெருங்கிவிட்டது. ஆனால், பழைய ரயில்களை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ரயில்வே நிர்வாகம் புறக்கணித்து வருவதாக பயணிகள் புலம்புகின்றனர்.
இந்த வழித்தடத்தில் தற்போது, கோவை–மதுரை, கோவை–பொள்ளாச்சி இடையே தினசரி ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தவிர, மேட்டுப்பாளையம்–துாத்துக்குடி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
அதேசமயம், தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் தென்மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களை ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
பழைய ரயில்களை மீண்டும் இயக்க போத்தனுார் ரயில் பயனாளர் நலச்சங்கம், கோவை தெற்கு வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட சங்கங்கள் ரயில்வேயிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தும், பழைய ரயில்களில் ஒன்றுகூட இயக்கப்படாததை, கொங்கு மண்டல புறக்கணிப்பாகவே பார்ப்பதாக, சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
சேலம் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் பன்னாலாலிடம் கேட்டபோது, ‘‘போத்தனுார் – பொள்ளாச்சி வழித்தடத்தில் பழைய ரயில்களை மீண்டும் இயக்குவற்கு முன், பராமரிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. அவற்றை தினசரி ரயில்களாக இயக்க ஆலோசிக்கப்படும்,’’ என்றார்.
‘மீட்டர் கேஜ்’ காலத்தில், கோவையில் இருந்து இயக்கப்பட்ட பழைய ரயில்கள் தினமும் பயணிகள் கூட்டத்தால் நிரம்பின. சிவகாசி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, கோவில்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, தேனி என தென் மாவட்டங்களை இந்த ரயில்கள் இணைத்தன.
குறிப்பாக 365 நாட்களும் கோவை–தென் மாவட்டங்கள் இடையே காலை, இரவு என இரு மார்க்கமாக சேவைகள் கிடைத்துவந்தன. அவற்றை மீண்டும் இயக்க வேண்டியது அவசியம்’ என்கின்றனர், தமிழ்நாடு ரயில் பயனாளர்கள் கூட்டமைப்பினர்.