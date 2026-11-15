குழாய் உடைப்பை சீரமைக்காமல் அலட்சியம்! மாதக்கணக்கில் வீணாகிறது குடிநீர்
குழாய் உடைப்பை சீரமைக்காமல் அலட்சியம்! மாதக்கணக்கில் வீணாகிறது குடிநீர்
ADDED : நவ 13, 2026 06:02 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பகுதியில் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீர் வீணாகிறது. மழைப்பொழிவும் இல்லாத சூழலில், அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் பல கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
பொள்ளாச்சி அருகே, அம்பராம்பாளையத்தில் ஆழியாறு ஆற்றில், பொள்ளாச்சி நகராட்சி, வழியோர கிராமங்களை உள்ளடக்கிய குடிநீர் திட்டம், பொள்ளாச்சி தெற்கு, வடக்கு, கிணத்துக்கடவு உள்ளிட்ட 64 கிராமங்கள், பெரிய நெகமம், கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி பயன்பெறும் வகையில், 13 கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, பொள்ளாச்சி நகரம், தெற்கு, வடக்கு, ஆனைமலை, கிணத்துக்கடவு, குறிச்சி, குனியமுத்துார் உள்ளிட்ட பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
ஆழியாறு ஆற்றில் இருந்து குழாய் வாயிலாக கிராமங்கள், நகரங்களுக்கு குடிநீர் செல்கின்றன. இந்த குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் விரயமாகிறது.
இதில், குறிப்பாக, ஆத்துப்பொள்ளாச்சியில் இருந்து, கிணத்துக்கடவு, குறிச்சி, குனியமுத்துார் பகுதிக்கு செல்லும் குழாயில், குளத்துார் கிராமத்தில், ரோடு சந்திப்பு பகுதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டு ஒரு மாதமாகிறது.
உடைப்பு சரி செய்யாததால் குடிநீர் வீணாகி ரோட்டில் செல்கிறது. மேலும், உடைப்பு ஏற்பட்ட இடத்தில் குடிநீர் குட்டை போல தேங்கி நிற்கிறது. அவ்வழியாக வாகனங்களில் செல்வோரும், நடந்து செல்வோரும், நீர் வெளியேறும் பகுதியில் குழியில் சிக்கி விபத்துக்கு உள்ளாகின்றனர்.
ரோடு சப்திப்பு பகுதியாக உள்ளதால் அங்கு வாகனங்கள் ஒதுங்கி செல்ல முற்படும் போது எதிரே வரும் வாகனங்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளாகின்றன. குழாய் உடைப்பை சரி செய்ய பலமுறை வலியுறுத்தியும் அதிகாரிகள் செவிசாய்க்கவில்லை என, புகார் எழுந்துள்ளது.
இதேபோன்று, ஜமீன் ஊத்துக்குளி கிருஷ்ணா குளம் அருகே புதியதாக மேற்கு புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட்ட பகுதியில், குடிநீர் திட்ட குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகிறது. இதை சரி செய்ய அதிகாரிகள் முன்வரவில்லை.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை ஏமாற்றிய நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழையும் எதிர்பார்த்த அளவு கிடைக்கவில்லை. அதனால், பி.ஏ.பி., திட்ட தொகுப்பு அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டவில்லை.
அணையில் உள்ள நீர் இருப்பை கொண்டு பாசனத்துக்கும், குடிநீருக்கும் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. அணையில் உள்ள நீரைக்கொண்டு கோடை காலம் வரை சமாளிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
இந்நிலையில், குடிநீர் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு பல கிராமங்களுக்கு செல்லக்கூடிய குடிநீர் வீணாக ரோட்டில் செல்கிறது. இதை சரி செய்ய வேண்டிய அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
இதே நிலை நீடித்தால், கோடை காலத்தில் மேலும் சிரமத்தை சந்திக்கும் நிலை ஏற்படும். குடிநீர் வீணாகுவதை அதிகாரிகள் கண்காணித்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியும். இனியாவது, அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்கனவே உடைந்த இடத்திலேயே, மீண்டும் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்க கூடாது என்பதால், தடையின்றி பம்பிங் செய்யப்படுகிறது. குடிநீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கப்படும்,’ என்றனர்.