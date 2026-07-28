பயன்பாட்டிற்கு வரும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் :திருப்பூர், தாராபுரம் வழித்தட பஸ்கள் இயக்கம்
பயன்பாட்டிற்கு வரும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் :திருப்பூர், தாராபுரம் வழித்தட பஸ்கள் இயக்கம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:37 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, திருப்பூர், பல்லடம், ஈரோடு, சேலம், தாராபுரம், கரூர் வழித்தட பஸ்கள் ஜூலை 29 முதல் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கான ஆயத்தப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பொள்ளாச்சி நகராட்சி சி.டி.சி. மேட்டில், 9.83 கோடி ரூபாய் நிதியில் கட்டப்பட்ட புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கடந்த ஜன.,, 22ல் திறக்கப்பட்டது. இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில், முதற்கட்டமாக திருப்பூர், பல்லடம், ஈரோடு, சேலம், தாரபுரம், கரூர் வழித்தட பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. காலை, 4:10 மணி முதல் இரவு, 10:00 மணி வரை ஒவ்வொரு, 15 நிமிடத்துக்கு ஒரு பஸ் இயக்கப்படுகிறது.
பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, பொள்ளாச்சி ரோடு வழியாக வந்து நியூஸ்கீம் ரோடு வழியாக திரும்பி, பல்லடம் ரோடுக்கு பஸ்கள் செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, பஸ் ஸ்டாண்ட் வரும் பஸ்கள், கோவை ரோடு வழியாக இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பொள்ளாச்சி - கோவை ரோட்டில், பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம், பழைய சாந்தி தியேட்டர் மற்றும் புது பஸ்ஸ்டாண்ட் எதிர்புறம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், புதிதாக நிழற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தொடர்ந்து இன்று முதல் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இது குறித்து நகராட்சி, வருவாய்துறை, போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் ஆலோசித்து முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
திருப்பூரில் இருந்து வரும் பஸ்கள், நியூஸ்கீம் ரோடு வழியாக, கோவை ரோடுக்கும், பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருப்பூர் செல்லும் பஸ்கள் பொள்ளாச்சி ரோடு, நியூஸ்கீம் ரோடு வழியாக செல்கிறது. திருப்பூர் செல்லும் பயணியர் பயணிக்க போதிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதே போன்று, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு செல்லும் பயணியருக்காக, நடுப்புணி, கிணத்துக்கடவு டவுன் பஸ்கள், நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகம் அருகே உள்ள காலி இடத்தில் நிறுத்தி பயணியரை இறக்கி விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை முதல், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.