/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாநகரம் முழுவதும் கண்காணிக்க போகிறது புதிய கன்ட்ரோல் ரூம்
மாநகரம் முழுவதும் கண்காணிக்க போகிறது புதிய கன்ட்ரோல் ரூம்
மாநகரம் முழுவதும் கண்காணிக்க போகிறது புதிய கன்ட்ரோல் ரூம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:32 AM
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கோவை: போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக வளாகத்தில் கன்ட்ரோல் ரூம் செயல்படுகிறது. இங்கு, மாநகரில் உள்ள 1500க்கும் மேற்பட்ட சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள்24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கின்றன.
தற்போது செயல்பட்டு வரும் கட்டடம் அருகே, விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய கன்ட்ரோல் மூலம் கட்டும் வேலை நடக்கிறது. 2 மாதங்களுக்குள் முடிக்க கமிஷனர் கண்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
'கட்டடம் உட்பட, ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட கன்ட்ரோல் ரூம் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது.
மாநகரில் அனைத்து இடங்களையும் கண்காணிக்க வசதியாக, தேவையான இடங்களில் கூடுதல் கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். மாநகராட்சி தரப்பிலும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் கேமராக்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. பிற துறைகள் சார்பில் பொருத்தப்படும்கேமராக்களும், இங்கு இணைக்கப்படும்' என்றனர் போலீசார்.