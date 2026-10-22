தீபாவளி பட்டாசு கடைகள் நடத்த புது வியாபாரிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு
தீபாவளி பட்டாசு கடைகள் நடத்த புது வியாபாரிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக பட்டாசு விற்க தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைத்து விற்பனை செய்வர். அதற்கு மாநகர போலீசிடம், 421 வியாபாரிகளும், புறநகரில், 579 வியாபாரிகளும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
விண்ணப்பத்தைபரிசீலனை செய்த பின் கோவை மாநகர போக்குவரத்து, சட்டம் ஒழுங்கு, நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார், தீயணைப்பு,வருவாய்த்துறை ஆகியோர் இணைந்து விண்ணப்பத்தின் மீஐ களஆய்வு செய்கின்றனர்.
ஏற்கனவே பட்டாசு கடை வைத்த அனுபவம் உள்ள விண்ணப்பதாரருக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. புதிய விண்ணப்பதாரருக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. எத்தனை ஆண்டுகளாக பட்டாசு கடை நடத்தியிருக்கிறீர்கள், தீ பிடித்தால் உடனே அணைக்க கருவிகள் உள்ளதா என்பது உள்ளிட்ட 23 கேள்விகள் கேட்டு, அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே உரிமம் வழங்குகின்றனர்.
இது தவிர கடை அமைக்கும் இடத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளதா, பெட்ரோல் பங்க், மின்வாரிய டிரான்ஸ்பார்மர்கள், வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்புகள் அருகே உள்ளதா,
போதுமான பார்க்கிங் வசதி உள்ளதா, தீவிபத்து ஏற்பட்டால் தீயணைப்பு வாகனம் எளிதாக வந்து தீயணைக்க வசதி உள்ளதா என்ற கோணத்தில் அதிகாரிகள் குழு பார்வையிடுகிறது.
”ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையிலும் அதிகாரிகள் கள ஆய்வு செய்கின்றனர். 25 ம் தேதிக்குள் ஆய்வை முடித்து உரிமத்தை வழங்கினால் சரி” என்று பட்டாசு வணிகர் நல சங்க தலைவர் கல்யாணசுந்தரம் கூறினார்.