பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தில் புது நடைமுறை

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ADDED : நவ 08, 2026 11:56 PM
திருப்பூர்: கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தில் புதிய திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடன் தள்ளுபடி வரம்பு, கடன் பெற்ற காலம் ஆகியவற்றில் மாற்றம் செய்து, கூடுதல் நிதியும் ஒதுக்கி அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, தகுதியான விவசாயிகளின் விவரங்களைச் சேகரிக்க வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம், 14 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 504 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ரூ.5,932.23 கோடி பயிர்க்கடனைத் தள்ளுபடி செய்து அரசு அறிவித்தது. இதில், 13 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 273 விவசாயிகளுக்கு ரூ.5,267.83 கோடி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
முதற்கட்ட அறிவிப்பில், 2025 மே 1 முதல் 2026 பிப்ரவரி வரையிலான காலத்தில் பெறப்பட்ட பயிர்க்கடன்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.40 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, கடன் பெற்ற காலக்கெடு 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.75 ஆயிரம் வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுத் தொகையும், அதற்கு மேல் கடன் பெற்றவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.75 ஆயிரமும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, 5 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 621 விவசாயிகளுக்கு முழுக் கடன் தள்ளுபடியும், 7 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 260 விவசாயிகளுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.75 ஆயிரம் வரையும் சலுகை வழங்கப்பட உள்ளது. கடன் தொகை, திருப்பிச் செலுத்திய தொகை, நிலுவை மற்றும் விவசாயிகளின் தகுதி அடிப்படையில் தள்ளுபடித் தொகை கணக்கிடப்படும். இதற்காக, தகுதியான விவசாயிகளின் கடன் விவரங்களை இம்மாதம் 30-ம் தேதிக்குள் கணக்கிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்த 2026-–27-ம் நிதியாண்டில் ரூ.2,842 கோடியே 77 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, தகுதியான விவசாயிகளைக் கண்டறிந்து பட்டியல் தயாரித்து சமர்ப்பிக்குமாறு கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கடன் சங்கங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி விடுமுறைக்குப் பிறகு இப்பணிகள் தொடங்க உள்ளன.