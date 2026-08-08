‘சாலைகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும்’

ADDED : ஆக 07, 2026 04:00 PM
பெ.நா.பாளையம்: துடியலுார் அருகே, கோவை மாநகராட்சி, வடிகால், குடிநீர் பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும் என, கோயம்புத்துார் மாவட்ட சாலைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, நஞ்சே கவுண்டன்புதுார் மற்றும் இடையர்பாளையம், வடவள்ளி சாலை உட்பட நகரின் முக்கிய சாலைகள் பெருமளவில் தோண்டப்பட்டுள்ளன. இவை சரிவர மூடப்படாததால், விபத்துக்கள் அதிகரிக்கின்றன.
கோயம்புத்துார் மாவட்ட சாலைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் செயலாளர் தேவேந்திரன் கூறுகையில், ‘‘மாநகராட்சியின் அலட்சியத்தால், முக்கிய சாலைகளில் வாகனங்களில் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. பல இடங்களில் குழிகள் பெருமளவு உள்ளதால், விபத்துக்கள் அதிகரிக்கின்றன. மாநகராட்சி, சாலைகளை தோண்டும்போது குடிநீர் குழாய், காஸ் குழாய் போன்ற துணை திட்டங்களும், ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்துவதை, துறை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் அடிக்கடி சாலைகளை தோண்டி விட்டு, மூடாமல் இருப்பதால், விபத்துக்கள் நடக்கின்றன. தோண்டப்பட்ட குழிகளை உடனடியாக மூடி விபத்து நடப்பதை தடுக்க, கோவை மாநகராட்சி உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.