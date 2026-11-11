அறிவிப்பு வைத்தாலும் குப்பை கொட்டுறாங்க! அபராதம் விதித்து கட்டுப்படுத்தணும்
அறிவிப்பு வைத்தாலும் குப்பை கொட்டுறாங்க! அபராதம் விதித்து கட்டுப்படுத்தணும்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகில் உள்ள மாமாங்கம் நீரோடையில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவை அகற்ற மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
கிணத்துக்கடவு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள மாமாங்கம் நீரோடையில், அதிக அளவில் குப்பை கொட்டப்பட்டது. இந்நிலையில், சமூக ஆர்வலர்கள், பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இந்த நீரோடையில் தண்ணீரில் மிதந்த பிளாஸ்டிக் கழிவை அகற்றி சுத்தம் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, நீரோடையில் குப்பை கொட்டாமல் இருக்க அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டது. இதை கண்டுகொள்ளாத மக்கள் சிலர் இரவு நேரத்தில் குப்பையை கொட்டி செல்கின்றனர். இதனால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. தற்போது நீரோடையில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மிதந்த படி உள்ளது. இதனால் தண்ணீரின் நிறம் மாறி சாக்கடை நீர் போல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் மீன் உள்ளிட்ட நீர் வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, நீரோடையில் உள்ள குப்பையை அகற்றம் செய்து, இங்கு குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும். அதையும் மீறி குப்பை கொட்டுபவர்களை கண்டறிந்து, அபராதம் விதிக்க வேண்டும், என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
ஆற்றில் குப்பை தேக்கமடைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதற்கு, பொதுமக்கள் சிலர் குப்பை கொட்டுவதே காரணம். அவர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காத வரை, குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க முடியாது. எனவே, குப்பை கொட்டும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.