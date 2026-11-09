மாவட்ட வாலிபால் போட்டி என்.ஜி.என்.ஜி., பள்ளி வெற்றி
மாவட்ட வாலிபால் போட்டி என்.ஜி.என்.ஜி., பள்ளி வெற்றி
UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை அருகே, ரெட்டியாரூர் என்.ஜி.என்.ஜி., பள்ளி மாவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டியில் வெற்றி பெற்றனர்.
கோவை மாவட்ட அளவிலான பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், வாலிபால் போட்டியில், ஆனைமலை அருகே ரெட்டியாரூர் என்.ஜி.என்.ஜி., மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றனர்.
அதில், 17 வயது பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், கோவை கீர்த்திமான் பள்ளி அணியை, 2 – 1 என்ற செட் கணக்கில் வென்றனர். 19 வயதுக்கு உட்பட்ட இறுதிச்சுற்றில் குனியமுத்துார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அணியை 2 – 0 என்ற செட் கணக்கில் வென்றனர்.
17 வயது பிரிவில் சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கான பரிசை மாணவர் சிவகுருவும்; 19 வயது பிரிவில் மாணவர் அஜய் ஆகியோர் பெற்றனர்.
வெற்றி பெற்ற, 17 மற்றும், 19 வயது பிரிவு மாணவர்கள், திருப்பூர் மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் நடக்கும் குடியரசு மற்றும் பாரதியார் தின மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிக்கு பங்கு பெற தகுதி பெற்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை, பள்ளிச்செயலர் ரங்கசாமி, தலைமையாசிரியர் கிட்டுசாமி, உடற்கல்வி இயக்குனர் முரளி சரவணன் மற்றும் ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் பாராட்டினர்.