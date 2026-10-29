இரவு நேர பயணத்துக்கு மீண்டும் அனுமதி: மலைப்பாதை தற்காலிகமாக சீரமைப்பு
இரவு நேர பயணத்துக்கு மீண்டும் அனுமதி: மலைப்பாதை தற்காலிகமாக சீரமைப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:10 PM
வால்பாறை: வால்பாறை மலைப்பாதை தற்காலிமாக சீரமைக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று முதல் இரவு நேரத்தில் வாகனங்கள் செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
வால்பாறை மலைப்பகுதியில் கடந்த, 21ம் தேதி மாலை காற்றுடன் மழை பெய்த போது, இரண்டாவது கொண்டைஊசி வளைவு அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டு, ராட்சத பாறைகள் ரோட்டில் விழுந்தன.
இதனால், வால்பாறை – ஆழியாறு இடையே, 16 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது. இதனிடையே மழைப்பொழிவு குறைந்த நிலையில் மலைப்பாதையில் இரவு நேரத்தில் மீண்டும் பாறைகள் உருண்டு விழுந்ததால், இரவு நேர பயணத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்தது.
கடந்த, 24ம் தேதி முதல் நான்கு நாட்களுக்கு மாலை, 6:00 முதல் காலை, 7:00 மணி வரை, வால்பாறை மலைப்பாதையில் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் மழைப்பொழிவு குறைந்ததாலும், ரோடு தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்பட்டதாலும், நேற்று முதல் அரசு பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் இரவு நேரத்தில் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதனால் உள்ளூர் மக்களும், சுற்றுலா பயணியரும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் பிரதீப் கூறுகையில், ‘‘பாறை உருண்ட இடத்தில், மணல் மூட்டைகளை தடுப்புச்சுவர்களாக அமைத்து வாகனங்கள் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கனரக வாகனங்கள் இந்த ரோட்டில் மிகவும் கவனமாக செல்ல வேண்டும்.
ரோடு சீரமைக்கும் பணி முழுமையாக செய்து முடிக்கும் வரை, இரவு நேர பயணத்தை உள்ளூர் மக்களும், சுற்றுலாபயணியரும் தவிர்ப்பது நல்லது,’’ என்றார்.
கட்டுப்பாடு இருக்கு!
வால்பாறைக்கு தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வருகின்றனர். மலைப்பாதையில் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதாலும், இரவு நேரத்தில் பாறைகள் உருண்டு ரோடுகள் சேதமானதாலும், மாலை, 6:00 மணி முதல் காலை, 7:00 மணி வரை பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலா பயணியர் வாகனங்கள் வால்பாறைக்கு செல்ல அனுமதியில்லை.