வால்பாறைக்கு இரவு பயண தடை நீட்டிப்பு

UPDATED : அக் 27, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:06 PM
வால்பாறை: மலைப்பாதையில் தொடர்ந்து பாறை உருண்டு விழுவதால், இரவு நேர பயணத்திற்கு மேலும் இரண்டு நாட்கள் தடை விதித்து, மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வால்பாறை மலைப்பகுதியில், கடந்த, 21ம் தேதி மாலை காற்றுடன் மழை பெய்த போது, இரண்டாவது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டு, ராட்சத பாறைகள் ரோட்டில் விழுந்தன.
இதனால், வால்பாறை – ஆழியாறு ரோட்டில், 16 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. அதனால், தொடர்மழை காரணமாக, கடந்த, 24ம் தேதியில் இருந்து மூன்று நாட்களுக்கு, மாலை, 6:00 மணி முதல் காலை 7:00 மணி வால்பாறை மலைப்பாதையில் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதித்து, மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார் உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, மழைப்பொழிவு குறைந்த நிலையிலும்,வால்பாறையில் இருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் மலைப்பாதையில் இரவு நேரத்தில் பாறைகள் உருண்டு போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதால், கூடுதலாக இரண்டு நாட்கள் (29ம் தேதி வரை) இரவு நேர பயணத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால், சுற்றுலாபயணியரும், உள்ளூர் மக்களும் கவலையடைந்துள்ளனர்.
அரசு போக்குவரத்துக்கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வால்பாறை மலைப்பாதையில், மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில், கடந்த மூன்று நாட்களாக மாலை,6:00 மணி முதல் காலை, 7:00 மணி வரை அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படவில்லை.
தற்போது, மீண்டும் இரவு நேரத்தில் பாறைகள் உருண்டு ரோட்டில் விழுவதால், வால்பாறை – ஆழியாறு இடையே மேலும் இரு நாட்கள் இரவு நேரங்களில் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படமாட்டாது.
இவ்வாறு, கூறினர்.