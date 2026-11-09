16 நாளாக பஸ் இல்லை; பரிதவிக்கிறது கோத்தகிரி சாலை

UPDATED : நவ 09, 2026 03:58 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் – குன்னூர் இடையேயான பர்லியாறு மலைப்பாதையில், கடந்த அக்டோபர் 24-ம் தேதி அதிகாலை ஏற்பட்ட திடீர் நிலச்சரிவு காரணமாக, ஊட்டி சாலையில் போக்குவரத்து தொடர்ந்து 16 நாட்களாக முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழையினால் மலையிலிருந்து டன் கணக்கில் சரிந்து விழுந்த மண் மற்றும் பிரம்மாண்ட பாறைகளால் சாலையின் பெரும் பகுதி சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் ஊட்டி செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து கோத்தகிரி சாலை வழியாக திருப்பி விடப்பட்டுள்ளதால், கோத்தகிரி மலைப்பாதையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஊர்ந்து செல்கின்றன. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
பாறைகளை உடைக்கும் நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் ஜே.சி.பி., உதவிகளுடன், சாலையில் விழுந்த இடிபாடுகளை அகற்றும் பணிகள் 24 மணி நேரமும் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுகுறித்து, கோவை கோட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி பொறியாளர் அறிவழகன் கூறுகையில், பர்லியாறு பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட உடனே எங்களது குழுவினர் சீரமைப்பு பணிகளில் இறங்கிவிட்டனர். தற்போது மண்ணையும், ஆபத்தான முறையில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் பாறைகளையும் அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
இது கொண்டை ஊசி வளைவுகளை கொண்ட மலைப்பாதை என்பதால், நிலப்பரப்புக்கேற்ப கடும் நேர்த்தியுடன் சாலைகளை மீண்டும் வடிவமைப்பது சவாலாக உள்ளது. இருப்பினும், கூடுதல் பணியாளர்களை கொண்டு போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகள் நடக்கின்றன. விரைவில் இப்பகுதியில் பணிகள் நிறைவடைந்து, போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கும், என்றார்.
படம் :- திரு. பாலாஜி.