‘அரசாணை வெளியாகி 9 நாளாச்சு கடன் தள்ளுபடி கிடைக்கவில்லை’
‘அரசாணை வெளியாகி 9 நாளாச்சு கடன் தள்ளுபடி கிடைக்கவில்லை’
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM
அன்னுார்: தமிழக அரசு ஜூன் 19ல் வெளியிட்ட அரசாணையில், 2025, மே 1ம் தேதி முதல், 2026 பிப். 28ம் தேதி வரை, கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி அறிவித்தது. இதன்படி ரூ.75,000 வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுவதும் தள்ளுபடி எனவும், அதற்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு ரூ,35,000 தள்ளுபடி என அறிவித்தது.
செப். 8ம் தேதி வெளியான அரசாணையில், ரூ.1 லட்சம் வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.75,000 தள்ளுபடி என அறிவித்தது. நவ.,6ம் தேதி வெளியான அரசாணையில், ரூ.75,000 க்கு மேல் கடன் பெற்ற அனைவருக்கும் தலா ரூ.75,000 தள்ளுபடி, அதற்கு குறைவான தொகைக்கு கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுமையாக தள்ளுபடி, என அரசாணை எண் 89ல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தலைவர் சுந்தரமூர்த்தி உள்ளிட்ட விவசாயிகள் குன்னத்தூர் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்துக்கு சென்று நிலுவை தொகையை செலுத்துவதாக கூறினர். ஆனால் கூட்டுறவு அதிகாரிகள் ரூ.35,000 மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும். மீதி தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றனர்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த விவசாயிகள் அரசாணை வெளியாகி 9 நாட்கள் ஆகிவிட்டது அரசாணைப்படி 75,000 தள்ளுபடி தர வேண்டும்,’ என்றனர்.
‘இது வரை எங்களுக்கு தகவல் வரவில்லை’ என்றனர் அதிகாரிகள்.
இதேபோல் கஞ்சப்பள்ளி ஊராட்சி உள்ளிட்ட சில ஊராட்சிகளில் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ.75,000 தள்ளுபடி தர மறுப்பதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.