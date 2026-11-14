சைக்கிள் டெண்டரில் முறைகேடு இல்லை அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி: அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
சைக்கிள் டெண்டரில் முறைகேடு இல்லை அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி: அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:06 PM
கோவை: மாணவர்களுக்கு வழங்கும் இலவச சைக்கிள் டெண்டரில் எவ்வித முறைகேடும் நடைபெறவில்லை; மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகாது என பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் தெரிவித்தார்.
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, கோவை மாவட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ராமசாமி நகர் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த கேக் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சம்பத்குமார் பங்கேற்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:
மாணவர்களுக்கு 5.32 லட்சம் இலவச சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதற்காக ரூ.277 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் வாய்ப்பு அளிக்காமல், அனைத்து நிறுவனங்களும் பங்கேற்கும் வகையில் டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஒதுக்கப்பட்ட தொகைக்குள் தரமான சைக்கிள்களை தயாரித்து வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.
கடந்த முறை, ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி வருமானம் ஈட்டும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே டெண்டரில் பங்கேற்க முடியும் என்ற விதி இருந்தது. இம்முறை அதை மாற்றி, ஆண்டுக்கு ரூ.150 கோடி வருமானம் ஈட்டும் நிறுவனங்களும் பங்கேற்க வழிவகை செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, ஐந்து நிறுவனங்கள் டெண்டரில் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை. எந்த துறையிலும் மக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படாது; ஊழலுக்கு இடமில்லை.
கோவையில் சாலைகளை சீரமைக்க டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. குடிநீர், பாதாள சாக்கடை உள்ளிட்ட திட்டப் பணிகளுக்காக சாலைகளைத் தோண்டும் முன், அப்பகுதி மக்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கவும், பணிகள் முடிந்ததும் சாலைகள் சீரமைக்கப்படும் கால அளவையும் முன்கூட்டியே தெரிவிக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளோம். வெள்ளலூர் குப்பைக் கிடங்கையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.