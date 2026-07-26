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﻿ புதிய போலீசார் நியமனமில்லை பணிப்பளுவால் திணறும் நிலை

﻿ புதிய போலீசார் நியமனமில்லை பணிப்பளுவால் திணறும் நிலை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:19 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:19 AM

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கோவை: மாவட்ட போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில் 6 அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன், 3 போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு ஸ்டேஷன், என, 39 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. 1,200 போலீசார் பணிபுரிகின்றனர்.

ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனிலும், 15 முதல் 20 போலீசார் குறைவாக உள்ளனர். புதிய ஸ்டேஷன்கள் துவங்கும் போது, ஆட்களை புதிதாக தேர்ந்தெடுக்காமல் பிற ஸ்டேஷன் போலீசாரையே நியமிப்பதால் பற்றாக்குறை தொடர்கிறது. பல்வேறு சிறப்பு பிரிவுகளிலும் இதேநிலையே நீடிக்கிறது.

போதைப்பொருட்கள் கடத்தல், குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க ரோந்து செல்வது, வாகன சோதனை, இரவு ரோந்து என போலீசாருக்கு சமீபகாலமாக பணிப்பளு அதிகரித்துள்ளது.

இதுதவிர, ஆன்லைன் பதிவு செயல்பாடுகள், குறைத்தீர் முகாம் ஆகிய பணிகளை செய்வதால் ஓய்வின்றி வேலை பார்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

போலீசார் கூறுகையில், 'குறைந்தபட்சம், 50 பேர் ஒரு ஸ்டேஷனில் இருந்தால் மட்டுமே குற்ற விசாரணை, கண்காணிப்பு மற்றும் பிற நிர்வாக பணிகள் சுமூகமாக நடக்கும். உதாரணமாக, பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட 18 பணியிடங்களுடனே அன்னுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் செயல்படுகிறது.

'அதிலும் ஒருவர் இன்றி 17 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். இதுபோன்றுதான் பல ஸ்டேஷன்களின் நிலை உள்ளது' என்றனர்.

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