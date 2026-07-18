தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை யாரும் விலை பேச முடியாது!
தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை யாரும் விலை பேச முடியாது!
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:16 AM
பொள்ளாச்சி: தி.மு.க., சட்டத்திட்ட திருத்தக்குழு சார்பில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின், 103வது பிறந்த நாள் விழா மற்றும், ஓட்டளித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழா பொள்ளாச்சி திருவள்ளுவர் திடலில் நடந்தது. சட்ட திட்ட திருத்தக்குழு உறுப்பினர் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் முருகேசன் வரவேற்றார்.
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் நித்தியானந்தன், சுதாகர், முன்னாள் துாய்மை நலவாரிய தலைவர் ஆறுச்சாமி பேசினர்.
முன்னாள் அமைச்சர் செழியன் பேசுகையில், ''முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை நிறுத்த முடியாது. இத்திட்டங்களை நிறுத்தினால் மக்கள் பாதிப்பர். அ.தி.மு.க.,வை உடைத்து பார்த்தனர்; சில கட்சிகளிடம் பேசி பார்க்கின்றனர்.
''சட்டசபை கூடுவதற்கு முன், அ.தி.மு.க.,வினரை ஒரு இடத்தில் பாதுகாப்பாக வைத்தனர். த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பாதுகாப்பாக வைத்தனர். ஆனால், தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள் என்று அழைக்காமல் சுதந்திரம் கொடுத்த தலைவர் ஸ்டாலின் தான். தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் யாரும் விலை பேச முடியாது,'' என்றார்.
மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் மணிமாறன், நகர பொறுப்பாளர்கள் அமுதபாரதி, நவநீதகிருஷ்ணன், நகராட்சி தலைவர் சியாமளா, துணை தலைவர் கவுதமன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.