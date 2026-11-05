ஹிந்து சடங்குகளை இழிவுபடுத்த யாருக்கும் எந்த உரிமையுமில்லை: ஹிந்து முன்னணி ஆவேசம்
ஹிந்து சடங்குகளை இழிவுபடுத்த யாருக்கும் எந்த உரிமையுமில்லை: ஹிந்து முன்னணி ஆவேசம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:48 PM
திருப்பூர்: ‘ஹிந்து சமூக சடங்குகளை, சமுதாயத்தில் ஒரு பிரிவினரை இழிவுபடுத்த யாருக்கும் எந்த உரிமையுமில்லை’ என்று, ஹிந்து முன்னணி தெரிவித்துள்ளது.
ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் அறிக்கை:
கடந்த 2 நாள் முன்பு, தி.மு.க. பொது செயலாளர் துரைமுருகன் குடும்ப திருமணம் நடந்தது. அதில், அவரவர் குடும்ப வழக்கப்படி, சம்பிரதாய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளன.
அவரவர் விருப்பத்தின்படி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொள்ள இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் உரிமை அளிக்கிறது. எந்த ஒரு சமூகத்தை அநாகரிகமாக, அவதுாறாக பேசினால், சாதி காழ்ப்புணர்ச்சி சட்டம் தண்டிக்கும்.
ஒருவரது உணவு விஷயத்தில், அது அவர்கள் உரிமையென பேசுபவர்கள், குடும்ப உணர்வு விஷயத்தில் தலையிட்டு கருத்து தெரிவிப்பது அநாகரிகமான செயல். அவர்களின் நம்பிக்கையை கொச்சைப்படுத்தி மனம் புண்படுத்துவதாகும்.
தி.மு.க., வில் கிறிஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தங்கள் மதத்தின் வழக்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள்.
அதில், எந்த கேள்வியும் யாரும் கேட்பதில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் குடும்ப நிகழ்ச்சியில் புத்தி சொல்லுவது ஒருபுறம், இதை காரணம் காட்டி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, அவரது சமூக இணக்கத்தை சிலர் அவமானப்படுத்துவதை காண முடிகிறது. எனவே, சமூக வலைதளங்களிலும், பொது வெளியிலும் ஹிந்து சமூகத்தின் சடங்குகளை, ஹிந்து சமூகத்தின் எந்த பிரிவினரையும் கேவலப்படுத்துவதை ஹிந்து முன்னணி பொறுத்து கொள்ளாது. அவர்கள் மீது புகார் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தும். இவ்வாறு வன்மத்தை துாண்டுவோர், மத நம்பிக்கைகளை கேவலப்படுத்துவோர் மீது தமிழக அரசும், போலீசாரும் பாரபட் சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.