நகராட்சி கடைகளை ஏலம் எடுக்க யாரும் இல்லை வாடகையை குறைக்க வியாபாரிகள் ஆலோசனை
நகராட்சி கடைகளை ஏலம் எடுக்க யாரும் இல்லை வாடகையை குறைக்க வியாபாரிகள் ஆலோசனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் அண்ணாஜி ராவ் சாலையில், நகராட்சிக்கு சொந்தமான, காய்கறி, இறைச்சி மற்றும் மீன் விற்பனை கடைகள் இருந்தன.
இக்கடைகள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருந்ததால், நகராட்சி நிர்வாகம், கடைகளை இடித்து விட்டு, புதிதாக, 2.29 கோடி ரூபாய் செலவில், அண்ணா தினசரி சந்தை மற்றும் வணிக வளாகத்தை கட்டியது.
ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன் திறக்கப்பட்டது. நகராட்சி நிர்வாகம் ஏலம் நடத்திய போது, கடைகளை எடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை. இதுகுறித்து நகராட்சி கடை வியாபாரிகள் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது:
கடைகளை காலி செய்யும் போது, கடைகள் கட்டயவுடன் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் என கூறினர். தற்போது கட்டியுள்ள அண்ணா தினசரி சந்தை மற்றும் வணிக வளாகத்தில், சரியான முறையில் கடைகள் கட்டவில்லை. மக்கள் எளிதில் வந்து செல்ல வசதி இல்லாமல், உயரமாகவும், போதிய இடைவெளி இல்லாமலும், காற்றோட்டம் இல்லாமலும் உள்ளன.
மேலும் கடைகள் ஏலம் விட்டதில், வெளி மார்க்கெட் மதிப்பை விட, நகராட்சி வாடகை அதிகமாக உள்ளது. அதனால் யாரும் கடைகளை எடுக்கவில்லை. கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பழைய வாடகைக்கு, ஏற்கனவே கடைகளை நடத்தி வந்த, வியாபாரிகளுக்கு கடைகள் வழங்க வேண்டும்,' என்றனர்.
நகராட்சி அதிகாரிகள் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது: இரண்டு முறை கடைகள் ஏலம் நடத்திய போது, நகராட்சி நிர்வாகம் நிர்ணயம் செய்த வாடகைக்கு யாரும் எடுக்கவில்லை. பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நிர்ணயம் செய்த வாடகையை அடிப்படையாக கொண்டு, ஏலம் நடத்தப்பட்டது. அதனால் வாடகையை குறைக்க வேண்டும் என்றால், மன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அரசுக்கு அனுப்பி, அனுமதி பெற வேண்டும். என்றனர்.