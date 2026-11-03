கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது! கிராம சபை கூட்டத்தில் சலசலப்பு
கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது! கிராம சபை கூட்டத்தில் சலசலப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 09:27 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, சொக்கனூரில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் குவாரி குறித்த விவாததால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்தில் உள்ள, 34 ஊராட்சிகளில், உள்ளாட்சி தின சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. 2,590 ஆண்கள், 3,044 பெண்கள் என, மொத்தம் 5,634 பேர் பங்கேற்றனர். 653 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
சொக்கனூர் ஊராட்சியில் மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தில்லை நடராஜன் தலைமையில், கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இதில், ஊராட்சி செயலாளர் சாந்தாமணி மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், மக்கள் பங்கேற்றனர்.
சொக்கனூர் ஊராட்சியில் குவாரி துவங்க சில மாதங்களாக முயற்சிகள் நடந்தது. மக்கள் ஒப்புதல் இன்றி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், ‘ரகசிய’ தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதை அறிந்த மக்கள் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
தற்போது, மீண்டும் குவாரி வேண்டுமென மக்கள் சிலர் தெரிவித்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெரும்பாலான மக்கள் குரல் கொடுத்ததால் கிராம சபை கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
மக்கள் கூறியதாவது:
கடந்த சில மாதங்களாக குவாரி துவங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடி வருகிறோம். இந்நிலையில், தனிநபர் ஒருவர் குவாரி துவங்க வெளியூரிலிருந்து ஆட்களை அழைத்து வந்து கிராம சபை கூட்டத்தில் பிரச்னை ஏற்படுத்துகிறார். மேலும், வெளியூரில் இருந்து அழைத்து வந்த நபர்களிடம் கேட்டதற்கு, ‘கூட்டத்துக்கு வந்தால் பணம் தருகிறோம்’ என, அழைத்து வந்ததாக தெரிவித்தனர்.
இந்த வீடியோ பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவியுள்ளது. எனவே, இங்கு கல்குவாரி துவங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.
ஒன்றிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
சொக்கனூர் ஊராட்சியில் கல்குவாரி துவங்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இங்கு குவாரி அமையாது என்றும், வரும் நாட்களில் புதிதாக குவாரிகள் துவங்கப்பட மாட்டாது என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புறங்களில் மக்களின் வளர்ச்சியே முக்கியம். மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு செயலையும் அரசு ஏற்காது.
இவ்வாறு, கூறினர்.