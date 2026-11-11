பட்டாசு சத்தத்தை விட கொலை சத்தம் அதிகம்: அ.தி.மு.க., பொதுசெயலாளர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
பட்டாசு சத்தத்தை விட கொலை சத்தம் அதிகம்: அ.தி.மு.க., பொதுசெயலாளர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
திருப்பூர்: ‘தீபாவளி நாளில் பட்டாசு சத்தத்தை காட்டிலும், கொலை சத்தம் அதிகம் கேட்கிறது,’ என, அ.தி.மு.க., பொது செயலாளர் பழனிசாமி கூறினார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், குன்னத்துாரில் நடந்த கட்சி நிர்வாகிகளின் நிகழ்ச்சிகளில், அ.தி.மு.க., பொது செயலாளர் பழனிசாமி பங்கேற்ற பின், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
தீபாவளி நாளில் பட்டாசு சத்தத்தை காட்டிலும், கொலை சத்தம் அதிகம் கேட்கிறது. இதற்கு காரணம் போதை பொருள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது; சட்டம், ஒழுங்கு சரியில்லை. போதை பொருளை தடுக்க, திறமையில்லா அரசு இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆட்சி ஜாக்பாட் மாதிரி, பம்பர் பரிசில் த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது. ஆலோசகர் நியமனம் கூட சரியாக நடக்கவில்லை. சிறப்பாக ஆட்சி நடத்த, ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி ஒருவரை ஆலோசகராக நியமிப்பது வழக்கம். தகுதியான, அரசுத்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபரை ஆலோசகராக நியமித்தால், நன்றாக இருக்கும். தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் அரசு ஆலோசகராக இருப்பது சரியல்ல.
தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர்கள் மூன்று பேர்தான், த.வெ.க., ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு, தேர்தல் அனுபவம் இருக்கலாம்; ஆட்சி அனுபவம் இல்லை. முதல்வருக்கு நடப்பது எதுவும் தெரிவதில்லை. த.வெ.க. அரசு வந்த பின், 467 தொழிற்சாலைகளை மூடியுள்ளனர். தொழில்கள் அண்டை மாநிலங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. கால இடைவெளியை குறைத்துள்ளதால், அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தில் குளங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைப்பதும் குறைந்து விட்டது.
எப்படி ஆட்சி செய்வது என்று தெரியாமல், த.வெ.க., ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வர் யாரையும் சந்திப்பதில்லை; தொழில்துறையினர் மற்றும் மக்கள் பிரச்னைகளும் தெரிவதில்லை. இடைத்தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காகவே, விவசாய கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
முன்னதாக, அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தில் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கும் குன்னத்துார் குளத்திற்கு சென்ற பழனிசாமி, மலர்களை துாவி வணங்கினார்.